Mehrheit der Banken und Versicherer ringt darum, das Potenzial ihrer Cloud-Investitionen voll auszuschöpfen

Berlin (ots) -



- Nicht einmal die Hälfte der Führungskräfte im Finanzdienstleistungssektor sind

mit ihren Cloud-Ergebnissen ausgesprochen zufrieden (40 Prozent)

- Die meisten Banken und Versicherer führen Cloud-Lösungen mit dem primären Ziel

ein, die betriebliche Effizienz zu steigern (84 Prozent)

- Nur 12 Prozent der Finanzdienstleistungsunternehmen gelten als

"Cloud-Innovatoren" [1]

- Schutz von Kundendaten und Wahrung der Privatsphäre bleiben Herausforderungen

für die Branche



Eine deutliche Kluft liegt zwischen Investitionen in Cloud-Technologien bei

traditionellen versus New-Age-Finanzinstituten[2], wie der heute veröffentlichte

World Cloud Report for Financial Services 2025 (https://www.capgemini.com/insigh

ts/research-library/world-cloud-report/?utm_source=Report&utm_medium=PR&utm_camp

aign=FS&utm_id=2024OCT8) des Capgemini (http://www.capgemini.com) Research

Institute zeigt. Die meisten Banken und Versicherungen führen Cloud-Lösungen mit

dem primären Geschäftsziel ein, die betriebliche Effizienz zu steigern (84

Prozent), während Fintechs und Insurtechs die Cloud eher nutzen, um den Vertrieb

zu beschleunigen (62 Prozent). Die Studie legt ferner nahe, dass nur 12 Prozent

der Finanzdienstleistungsunternehmen als "Cloud-Innovatoren" bezeichnet werden

können[3] .





"Unsere Studie zeigt, dass Finanzinstitute die Cloud grundsätzlich als wichtigenBaustein erkennen, jedoch zu ganz unterschiedlichen Zwecken nutzen: Währendinnovative Unternehmen die Cloud einsetzen um ihre Abläufe neu zu definieren,verstehen andere sie immer noch als Sparmaßnahme", so Sabrina Kerber, Head ofCloud Transformation for Financial Services bei Capgemini Invent in Deutschland. " Mit einem Cloud-nativen Ansatz zur Förderung ihrer Innovationskultur sindBanken und Versicherer besser in der Lage, neue Produkte und Dienstleistungenanzubieten, neue Märkte zu erschließen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.Da generative KI inzwischen ganz oben auf der Tagesordnung der Vorstandsetagensteht, kann eine Cloud-basierte Technologiegrundlage der Branche dabei helfen,Skaleneffekte bei den Investitionen in neue Technologien zu erzielen. "Finanzinstitute sehen sich mit einem herausfordernden Umfeld konfrontiert, dasvon Ineffizienzen bei der Datenerfassung und -verwaltung über Lücken in derCybersicherheit bis hin zu komplexen Vorschriften und sich wandelndenKundenerwartungen reicht. Der Studie zufolge wenden sich Banken und Versichererzunehmend Cloud-Lösungen zu, um diese Risiken abzumildern. Dies zeigt sichdarin, dass die Erwähnung von Cloud-bezogenen Begriffen in den Jahresberichten