Durchwachsen - EuroStoxx schwächer, FTSE aber im Plus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag an ihre zuletzt durchwachsene Entwicklung angeknüpft. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , der am Freitag schon nachgegeben hatte, fiel am späten Vormittag um 0,29 Prozent auf 4780,85 Punkte. Der Schweizer Leitindex SMI lag derweil etwas knapper mit 0,06 Prozent im Minus bei 11.620,24 Zählern, während sich der britische FTSE 100 mit 0,2 Prozent im Plus bewegte.

Laut dem Marktbeobachter Steve Clayton vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown bleiben die europäischen Aktienmärkte von Unsicherheit geprägt. Sie orientierten sich dabei auch am durchwachsenen Handel in Asien und den schwachen Vorgaben von den US-Börsen, denn in New York waren am Freitagabend vor allem die an der Nasdaq versammelten Technologiewerte stärker unter Druck geraten. Am Markt hieß es, es bestünden weiterhin Bedenken hinsichtlich der potenziell inflationären Wirtschaftspolitik unter Führung von Donald Trump.