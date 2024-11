Warburg Research senkt Ziel für SFC Energy auf 27 Euro - 'Buy'

eb10 schrieb gestern 11:20

Nichts für ungut, aber jetzt auf Aktiengewinne zu spekulieren wo wir gerade vor einem möglichen Krieg stehen, ist meines Erachtens schon sehr mutig. So schnell kann das gehen, zuerst hat man insbesondere in D viele in grüne Aktien gelockt (Green Deal) und dem noch nicht genug, jetzt wird noch ordentlich eskaliert um ja einen größeren Krieg zu provozieren. Ich bin Österreicher, wenn ich mal wieder deutsche Nachrichten sehe, wird mir Angst und Bange. Trotzdem sollte man bis zu Letzt positiv bleiben und hoffen dass nicht das Schlimmste eintritt, dann wird man auch mit SFC (in die ich auch mal investiert war) Gewinne machen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt! Alles Gute