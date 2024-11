DEKRA trotz globaler wirtschaftlicher und politischer Krisen auf Kurs / Mit anhaltendem Umsatzplus ins Jubiläumsjahr (FOTO)

Stuttgart (ots) -



- Kern-Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsgeschäft wächst in allen

Weltregionen

- Anhaltend hohe Investitionen in Deutschland und in globalen Wachstumsmärkten

- Marktposition in Zukunftsfeldern wie Elektromobilität, Nachhaltigkeit,

Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz weiter ausgebaut

- Einsatz für gezielte und zweckmäßige Regulierungen und Standards



Zukunftsfähiger und resilienter könnte DEKRA kaum in das Jahr des 100-jährigen

Bestehens starten: Nachdem das weltweit größte nicht-börsennotierte Prüf-,

Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen 2023 erstmals in seiner Geschichte

die Umsatzschwelle von 4 Milliarden Euro überschritten hatte, geht es für 2024

von weiterem Wachstum aus. In den ersten zehn Monaten des Jahres liegt das

Umsatzplus bei rund 5 Prozent, das TIC-Kerngeschäft (Testing, Inspection,

Certification) wächst um mehr als 7 Prozent.







mittleren einstelligen Bereich abschließen können", sagt Stan Zurkiewicz, CEO

und Vorstandsvorsitzender von DEKRA e.V. und DEKRA SE, beim Jahresrückblick des

Unternehmens am Hauptsitz in Stuttgart. Trotz sehr herausfordernder

Umfeldbedingungen - beispielsweise die Rezession im Heimatmarkt Deutschland und

der anhaltende Fachkräftemangel in ganz Europa - tragen alle Bereiche des

TIC-Kerngeschäfts zu diesem Erfolg bei. Lediglich der Bereich Zeitarbeit muss

angesichts der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage speziell in Deutschland

Umsatzrückgänge hinnehmen. DEKRA CEO Zurkiewicz: "In diesem Bereich spüren wir

die aktuellen Konjunkturschwankungen und Schwierigkeiten in der europäischen

Automobilindustrie. Wir können dies aber durch ein Umsatzplus von mehr als 7

Prozent in unserem Kerngeschäft und durch die hohe Nachfrage in neuen

Fokusfeldern ausgleichen."



Hohe ein- bis zweistellige Zuwächse verzeichnet DEKRA im laufenden Geschäftsjahr

in Nord-, Süd- und Mittelamerika (rund 14 Prozent), Nord-West-Europa (rund 9

Prozent) und der Region Asien-Pazifik (rund 9 Prozent). Im Heimatmarkt

Deutschland liegt der Zuwachs im Kerngeschäft bei rund 7 Prozent. Dazu tragen

auch die neuen strategischen Geschäftsfelder rund um die Mobilität der Zukunft,

Nachhaltigkeit, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz bei.



DEKRA will auch im Jubiläumsjahr 2025 weiter wachsen



Im kommenden Sommer feiert DEKRA 100-jähriges Bestehen. Im Hinblick auf dieses

besondere Jubiläum geht das Unternehmen für das Jahr 2025 von einer Fortsetzung

des Wachstumskurses aus - auch wenn die geopolitischen und wirtschaftlichen Seite 2 ► Seite 1 von 3



