Nestlé: Neue Strategie zur Stabilisierung des Aktienkurses vorgestellt!

Nestlé, der Schweizer Lebensmittelriese, hat auf seinem Kapitalmarkttag in Vevey eine neue Strategie vorgestellt, um den zuletzt schwächelnden Aktienkurs zu stabilisieren. CEO Laurent Freixe senkte die Mittelfristziele des Unternehmens und kündigte ein organisches Umsatzwachstum von mindestens 4 Prozent sowie eine operative Ergebnismarge von über 17 Prozent an. Zuvor hatte Nestlé Wachstumsprognosen von 4 bis 6 Prozent und eine Marge von 17,5 bis 18,5 Prozent in Aussicht gestellt. Diese Anpassungen sind eine Reaktion auf die stagnierenden Wachstumszahlen im ersten Halbjahr 2024, wo das organische Wachstum lediglich 2,1 Prozent betrug.

Die Gründe für diese Rückschritte sind vielfältig: Anhaltender Inflationsdruck, die wachsende Beliebtheit günstiger Handelsmarken und die aggressive Expansion von Wettbewerbern wie Unilever und Danone, die deutlich schneller wachsen. Trotz dieser Herausforderungen sieht Freixe Chancen, Nestlé wieder auf Kurs zu bringen. Ein zentraler Bestandteil seines Plans ist die Erhöhung der Marketingausgaben auf 9 Prozent des Umsatzes bis Ende 2025, um die Marktposition zu stärken. Diese Investitionen sollen durch ein umfassendes Sparprogramm finanziert werden, das bis 2027 Einsparungen von 2,5 Milliarden Franken ermöglichen soll.