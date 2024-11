Ist der Euro am Ende? Warum die EZB dazu beigetragen hat

Das sollte den Export aus Europa ankurbeln, insbesondere in Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie oder Luxusgüter. Das Problem dabei: der Euro ist im Sinkflug und nähert sich immer mehr dem Dollarkurs.

Eine sich derzeit abzeichnende Parität verstärkt aber langfristig das Problem gestiegener Importkosten für Europa, die ihrerseits wieder die Inflation anfeuern. Denn die europäische Energiekrise, besonders die Deutschlands, ist von Energieimporten abhängig.

Das Problem ist wie folgt: Weil die EZB die Zinsen schneller als in den USA gesenkt hat, hat der Euro an Wert verloren, da Anleger weniger geneigt waren, Kapital in den Euro-Raum zu investieren. Gleichzeitig bleibt der US-Dollar stark, weil die FED die Zinsen hoch hält, was den Dollar für Investoren attraktiver macht.

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!*Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Und da Europa von Energieleferungen abhängig ist, unterstützt die EZB den strukturell eher schwachen Euro durch das schnellere Absenken des Leitzinses und heizt damit das Problem der importierten Inflation weiter an. Ein Teufelkreis.

Parität ist auch Folge der EZB-Politik

Die Europäische Zentralbank (EZB) reagierte auf die Inflation weniger aggressiv als die US-Notenbank (FED). Sie hob die Leitzinsen zurückhaltender an, um die Konjunktur nicht abzuwürgen, da ein schwacher Euro kurzfristig den Export stützt.

Doch langfristig birgt eine schwache Währung Risiken. Eine Parität zwischen Euro und US-Dollar wird die Importkosten weiter erhöhen, da viele Güter, insbesondere Energie und Rohstoffe, in US-Dollar abgerechnet werden. Diese gestiegenen Kosten könnten die Inflation in Europa erneut antreiben.

Es ist daher verständlich, dass die EZB die Zinsen langsamer senkt. Es führt aber langfristig in eine Dollar-Euro-Parität. Das ist nicht das Ende des Euro, könnte aber eine längerfristige Krise der Währung bedeuten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 1,047USD auf Forex (25. November 2024, 17:49 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1,10 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer