Anstieg um 74 Prozent in den letzten zehn Jahren / Jeder zweite Euro wird für patentgeschützte Arzneimittel ausgegeben

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Die Nettoausgaben für Arzneimittel in der gesetzlichenKrankenversicherung sind im Jahr 2023 auf einen neuen Höchststand von 54,0Milliarden Euro gestiegen. Damit liegen die Arzneimittelkosten um 74,0 Prozenthöher als vor zehn Jahren. Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlandshat im selben Zeitraum lediglich um 40,2 Prozent zugenommen. Die deutlichenAusgabensteigerungen bei Arzneimitteln liegen laut der aktuellen Analyse desWissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) vor allem in der Preisentwicklungpatentgeschützter Arzneimittel begründet. Auf diese entfallen demnach mehr alsdie Hälfte der Ausgaben, gleichzeitig decken sie aber einen immer geringerenVersorgungsanteil ab: Nach verordneten Tagesdosen lag dieser im Jahr 2023 bei6,7 Prozent. Im Jahr 2014 waren es noch 11,4 Prozent. Das entspricht einemRückgang von über 40 Prozent in den letzten zehn Jahren."Der anhaltende Trend, dass die Preise für patentgeschützte Arzneimittelkontinuierlich steigen, während ihr Anteil an der tatsächlichen Versorgungweiter abnimmt, hat sich auch im vergangenen Jahr erneut bestätigt", betontWIdO-Geschäftsführer Helmut Schröder. "Obwohl die letzten gesetzlichenAnpassungen durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz eigentlich eine dämpfendeWirkung entfalten sollten, haben sie den starken Anstieg derMarkteintrittspreise nicht wirksam bremsen können. Dies zeigt deutlich, dass derbestehende regulatorische Rahmen dringend weiterentwickelt werden muss, um einebezahlbare und nachhaltige Arzneimittelversorgung in der GKV zu sichern."Ausgabentrend setzt sich ungebremst fortWährend die Nettokosten der Arzneimittel im Gesamtmarkt in den letzten zehnJahren um 74,0 Prozent von 31,0 auf 54,0 Milliarden Euro gestiegen sind, hat dieAnzahl der Verordnungen lediglich um 13,2 Prozent von 651,5 auf 737,3 Millionenzugenommen. "Dieser Trend ist ungebrochen und kann weder durch den knapp6-prozentigen Anstieg der GKV-Versichertenzahl noch durch die Zunahme derVerordnungsmenge um 13 Prozent erklärt werden", so Schröder. Die Ursache liegtlaut Einschätzung des WIdO vor allem in den gestiegenenArzneimittelpackungs-Preisen. So betrug im Jahr 2023 der durchschnittliche Preisje verordneter Arzneimittelpackung 73,18 Euro. Im Jahr 2014 waren es 47,60 Euro.Dies entspricht einer Steigerungsrate von 54 Prozent in den letzten zehn Jahren.Kostentreiber patentgeschützte ArzneimittelKostentreiber sind weiterhin vor allem die patentgeschützten Arzneimittel, fürdie im Jahr 2023 mehr als jeder zweite Euro der Arzneimittelkosten (53 Prozent)ausgegeben wurde - bei einer nur geringen Verordnungsabdeckung von 6,7 Prozent,