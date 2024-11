DXC Technology und ServiceNow starten GenAI-Hub

Böblingen, Ashburn Va. (ots) - +++ "Center of Excellence" von DXC und ServiceNow

treibt schnellere Umsetzung generativer KI-Lösungen in Unternehmen voran+++



DXC Technology und ServiceNow bauen ihre strategische Partnerschaft aus: Die

beiden Unternehmen betreiben ein neues "Center of Excellence", um die Nutzung

generativer KI-Lösungen in Unternehmen weltweit zu optimieren. Der neue KI-Hub

vereint die Branchen- und KI-Expertise von DXC Technology (NYSE: DXC), ein

führender Fortune-500-Anbieter von Technologiedienstleistungen, mit den

GenAI-Lösungen von ServiceNow.







neuer Technologien zügig Gewinne zu erwirtschaften. Das neue "GenAI Center of

Excellence" von DXC und ServiceNow soll Kunden dabei unterstützen. Es vereint

die zentralen Kompetenzen von DXC AI Impact, eine Kombination aus Consulting,

Engineering und sicheren Enterprise Services mit "Now Assist", der GenAI-Lösung

von ServiceNow. In dem neu geschaffenen KI-Hub helfen die Experten von DXC den

gemeinsamen Kunden bei der Modernisierung ihrer Systeme, um mit künstlicher

Intelligenz eine optimierte Technologie-Performance zu erzielen. DXC setzt die

Lösung "Now Assist" beispielsweise bereits auf seiner Service Delivery Platform

ein und hat damit das Störfall-Management von mehr als 500 Kunden verbessert.

Durch straffere IT-Prozesse, gesteigerte Effizienz und eine bessere

Kundenerfahrung konnten pro Monat knapp 10.000 Arbeitsstunden eingespart werden.



"Unternehmen wollen ihr Geschäft mit KI transformieren und DXC verfügt gemeinsam

mit ServiceNow über das Know-how, um KI-Anwendungsfälle mit großer Wirkung

umfassend zu erschließen", sagt Howard Boville, DXC Executive Vice President,

Consulting und Engineering Services - Powered by AI. "Die KI-Technologien

unserer Kunden müssen bei Datenschutz, Governance und Compliance den höchsten

Standards entsprechen. DXC ist ein vertrauenswürdiger Partner, der sowohl die

Herausforderungen als auch die Chancen versteht, die Kunden benötigen, um auf

Dauer erfolgreich zu sein."



"Mit generativer KI wollen Unternehmen einen Mehrwert und verbesserte

Produktivität erzielen", sagt Erica Volini, Senior Vice President, Global

Partnerships und Channels bei ServiceNow. "Unser Ziel ist es, KI für mehr

Unternehmen nutzbar zu machen und Partner wie DXC sind dafür entscheidend. Das

neue Center of Excellence vereint die umfassende Branchenexpertise und

neue Center of Excellence vereint die umfassende Branchenexpertise und

Marktgröße von DXC mit den GenAI-Fähigkeiten unserer Now Assist-Lösung sowie



