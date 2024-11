Sozialer Zusammenhalt braucht eine verlässliche Finanzierung / ASB fürchtet massive Einschnitte bei den Freiwilligendiensten und in der internationalen Zusammenarbeit (FOTO)

Berlin (ots) - Das Aus für die Ampel-Regierung hat auch weitreichende Folgen für

soziale Verbände wie den Arbeiter-Samariter-Bund e.V. Ohne einen beschlossenen

Bundeshaushalt 2025 fehlt dem ASB die Planungssicherheit, so können große Teile

der Aufgaben der Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation nicht umgesetzt werden.

Konkret stehen im ASB die Besetzung der Plätze im Bundesfreiwilligendienst (BFD)

sowie zentrale Projekte in der humanitären Hilfe und der

Entwicklungszusammenarbeit vor massiven Kürzungen oder gar vor dem Aus.



"Die Freiwilligendienste sind in eine Abwärtsspirale geraten. Weil die

Bundesregierung den Haushalt für 2025 nicht beschlossen hat, fürchten wir

massive Einschnitte bei der Besetzung von wichtigen Stellen, zum Beispiel in

Pflegeheimen und Kindertagesstätten", sagt ASB-Hauptgeschäftsführer Dr. Uwe

Martin Fichtmüller.





Ein derart runtergefahrenes System lasse sich nicht beliebig wieder hochfahren."Gerade die Freiwilligendienste leisten einen unschätzbaren Beitrag zummenschlichen Miteinander und wirken weit in die gesellschaftlichen Sozialräumehinein. Das ist gelebte Demokratie und Gemeinwohlförderung. Freiwilligendienstemüssen heute mehr denn je auf sicheren finanziellen Füßen stehen. Wir forderndaher alle demokratischen Parteien auf, die Finanzierung in voller Höheschnellstmöglich sicherzustellen", so Fichtmüller.Im ASB konnten im Vergleich zu 2024 bisher nur rund 50 Prozent der Plätze imBundesfreiwilligendienst für 2025 besetzt werden. Die Mittel für die rund 334Plätze waren bereits vor dem Scheitern der Regierung freigeschaltet, für diezweite Hälfte ist die Finanzierung ohne einen bestehenden Haushaltsbeschluss für2025 ungewiss. Eine weitere Einstellung von Freiwilligen, in dem Format ist biszur Verabschiedung des neuen Haushaltsgesetzes nicht möglich. Weitere Folge:Kapazitäten für die pädagogische Begleitung der Freiwilligen sowieAnleitungsstrukturen in den Einsatzstellen müssen reduziert werden.Dramatische Folgen hat die vorläufige Haushaltsführung auch in deninternationalen Projekten des ASB, u.a. in Ost-Afrika. Hier soll gefährdetenGemeinschaften in Somalia, Äthiopien, Somaliland, Sudan und Kenia geholfenwerden, ihre Anpassungsfähigkeit an Klima- und Konfliktsituationen durchnachhaltige Wasser-, Sanitär- und Hygienedienste, verbesserteErnährungssicherheit sowie Katastrophenvorsorge zu gewährleisten. Doch ohneklare finanzielle Zusagen ist dieses wichtige Vorhaben ernsthaft gefährdet."Eine verlässliche Finanzierung ist entscheidend für den Erfolg unsererProjekte. Ohne sie riskieren wir nicht nur Rückschritte für die Menschen vorOrt, sondern auch den dauerhaften Vertrauensverlust in unsere Arbeit", warntEdith Wallmeier, Geschäftsführerin der ASB-Auslandshilfe.Das frühzeitige Ende der Ampel-Regierung bedeutete auch das Aus für dieVerhandlungen zum Bundeshaushalt 2025. Bis zum Haushaltsbeschluss einer neuenKoalition gilt ein vorläufiger Haushalt, der grundsätzliche staatlicheLeistungen abdeckt, jedoch keinerlei neue Finanzierungszusagen beinhaltet.