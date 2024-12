Teheran plant massive Atomanlagen-Erweiterung: Alarm in der Weltgemeinschaft!

Teheran hat kürzlich umfassende Pläne zur Erweiterung seiner Atomanlagen bekannt gegeben, die die internationale Gemeinschaft alarmieren. Die iranische Regierung beabsichtigt, mehrere Tausend zusätzliche Zentrifugen zur Urananreicherung zu installieren und bereits vorhandene Zentrifugen in Betrieb zu nehmen. Diese Informationen wurden von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien bestätigt. Die Ankündigung erfolgt in einem angespannten geopolitischen Kontext, in dem der Iran trotz seiner Behauptungen, keine Atomwaffen anstreben zu wollen, hoch angereichertes Uran produziert, das potenziell für die Herstellung von Atomwaffen verwendet werden könnte.

In Genf fand ein Treffen zwischen iranischen Vertretern und Diplomaten aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich statt, das sich mit dem Atomprogramm des Iran und der angespannten Lage im Nahen Osten befasste. Laut dem stellvertretenden iranischen Außenminister Kasem Gharibabadi wurde der Wunsch geäußert, den Dialog fortzusetzen. Die anderen Teilnehmer äußerten sich jedoch zunächst nicht zu den Fortschritten. Das Treffen war auf der Ebene der politischen Direktoren der Außenministerien angesiedelt, und es wurde betont, dass neben dem Atomprogramm auch die Sanktionen und bilaterale Themen diskutiert wurden.