Zehn Top Investment Manager in einem Basket

Morgan Stanley hat gemeinsam mit dem Indexanbieter Solactive den Aktionär Investment Legends Index entwickelt, um eine Vielzahl von Unternehmen mit Expertise in unterschiedlichen Asset-Klassen, Strategien und Zielmärkten in einem Zertifikat unter ISIN DE000DA0AC70 investierbar zu machen.

Vermögensverwalter, Beteiligungsgesellschaften sowie Private-Equity- und Venture-Capital-Unternehmen sind darauf spezialisiert, große Kapitalströme für strategische Investments wie auch Start-ups mobilisieren zu können, oder Einfluss auf Unternehmen auszuüben, um sie etwa zur Transformation oder Börsenreife zu bewegen und langfristige Wertschöpfung zu erzielen. Einer der bekanntesten Investoren der Welt ist sicherlich Warren Buffet, der mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway seit 1955 einen Value- und Quality-Ansatz verfolgt, d.h. Anteile an möglichst günstig bewerteten und hochprofitablen Unternehmen zu erwerben und mittel- bis langfristig zu halten. Ähnliche Strategien verfolgt auch das von der schwedischen Industriellenfamilie Wallenberg im Jahr 1916 gegründete Investment-Unternehmen Investor AB. Andere bekannte Unternehmen wie Apollo Global Management, Blackstone oder KKR beschäftigen sich mit außerbörslichen Beteiligungen, Risikokapital, Krediten und Kreditfonds sowie Real Assets, wie Infrastruktur- und Immobilienanlagen.

Fixer Basket von 10 globalen Investment-Unternehmen

Die Redaktion des Anlegermagazins Aktionär hat einen fixen Aktienkorb zusammengestellt, der gleichgewichtet 10 renommierte Unternehmen der Branche enthält: Apollo Global Management, Blackrock Finance, Brookfield, Berkshire Hathaway, Blackstone und KKR & Co. aus den USA, EQT und Investor AB aus Schweden sowie 3i Group (Großbritannien) und Partners Group (Schweiz). Die Komponenten werden halbjährlich (März / September) auf ihre Marktkapitalisierung – mindestens 150 Mio. US-Dollar – sowie auf Liquiditätskriterien überprüft und gleichgewichtet (Rebalancing).

Alle Unternehmen und Gewichtungen können unter der ISIN des Aktionär Investment Legends Index (DE000SL0G3Z8) auf den Internetseiten von Solactive eingesehen werden. Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert; somit werden etwaige Nettodividenden reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1,25 Prozent p.a. und wird auf täglicher Basis dem Index entnommen.

ZertifikateReport-Fazit: Das Zertifikat ermöglicht Anlegern ein diversifiziertes Investment in 10 der größten börsennotierten Investment Manager, Beteiligungsgesellschaften sowie Private-Equity-Unternehmen der Welt inklusive der Partizipation an ihren Dividendenausschüttungen. Ein Wechselkursrisiko, das hauptsächlich in der Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar besteht, ist zu berücksichtigen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de