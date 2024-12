Analysten heben Kursziel für Aroundtown: Jetzt kaufen und profitieren!

Am 2. Dezember 2024 veröffentlichte First Berlin Equity Research ein Update zur Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939), in dem Analyst Ellis Acklin die Kaufempfehlung bestätigte und das Kursziel von 4,00 Euro auf 4,20 Euro erhöhte. Der Neunmonatsbericht des Unternehmens zeigte eine solide operative Leistung mit positiven Überraschungen, insbesondere einem LFL-Mietwachstum von 3%, das Aroundtown in die Nähe des oberen Endes der FFO 1-Guidance (290 bis 320 Millionen Euro) bringt.

Das Management von Aroundtown hat seit Ende 2023 eine optimistischere Haltung eingenommen, was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist: eine verbesserte Bilanz, positive Trends in allen Anlageklassen, einschließlich einer erfreulichen Entwicklung des Hotelportfolios, sowie Anzeichen, dass der Abwärtszyklus in der Immobilienbranche sich dem Ende zuneigt. Zudem hat das Unternehmen eine App zur Unterstützung flexibler Arbeitsplätze eingeführt und plant, mit zwei Venture-Capital-Partnern in den PropTech-Sektor einzutreten, um einen Accelerator zu gründen.