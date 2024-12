Bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen Die sich anbahnende Regierungskrise in Frankreich hat diese Woche den Anleihemarkt erreicht und am Montag die Renditen deutscher Anleihen gedrückt, die Renditen von französischen Anleihen steigen dagegen deutlich an. Der neuen französischen Regierung von Michel Barnier droht bereits wieder das Aus. Weil der Streit um Barniers geplanten Sparhaushalt eskalierte, wollen die Abgeordneten der Nationalversammlung über einen Misstrauensantrag abstimmen. Die Abstimmung soll am Mittwoch erfolgen. Unterdessen erwarten Marktbeobachter von der nächste Woche stattfindenden EZB-Sitzung mehrheitlich eine Zinssenkung um 0,25 %. Mit 134,8 Punkten notiert der Euro-Bund-Future leicht über Vorwochenniveau. Einen moderaten Rückgang verzeichnen die Anleiherenditen. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert bei 2,08 %, für die 30-jährige Bundesanleihe liegt die Rendite bei 2,3 %.

Anlegertrends

L-Bank zahlt 4,375 % p.a.

Die L-Bank begibt eine Anleihe (WKN A4CJCV) mit einem Emissionsvolumen von 1,25 Milliarden US-Dollar. Bis zur Fälligkeit am 15.02.2028 wird ein Kupon in Höhe von 4,375 % gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 15.02.2025. Anleger können ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen in diese Anleihe investieren, wobei auch die kleinste handelbare Einheit 1.000 Nominale beträgt. Die Ratingagentur Fitch verleiht ein AAA Rating.