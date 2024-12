UBS senkt Porsche SE auf 'Sell' - Ziel runter auf 32 Euro

GAP-Minder schrieb 06.12.24, 12:43

Es ist interessant, dass an den Problemen von Northvolt jetzt mal wieder die Grünen schuld sein sollen. Markus Söder frohlockt mit seinem untrüglichen Gespür für Halbwahrheiten und Lügen, denen man dem politischen Gegner anhängen kann.

Doch wo liegen die Ursachen für die Northvoltprobleme? Sicher auch am zu langsamen Aufbau der E-Auto-Industrie, die einer schwachen Nachfrage dieser Zukunftstechnologie geschuldet ist. Da haben leider viele Politiker aus dem konservativen Lager das Verbrennerverbot für 2035 in Frage gestellt und somit Industrie und Konsumenten verunsichert. Und ganz vorne dabei: Markus Söder, der bayerische Wendehals.