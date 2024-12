70 % der Unternehmen kämpfen mit Arbeitszeitbetrug (FOTO)

Usingen (ots) - Rund 70 % der Arbeitgeber haben bereits bewusst falsche Angaben

bei der Arbeitszeiterfassung festgestellt. Gleichzeitig räumen sieben von zehn

Angestellten ein, während der Arbeitszeit private Angelegenheiten zu erledigen.

Hinzu kommt, dass Pausen häufig nicht korrekt erfasst werden. Die repräsentative

Befragung von 1.000 Arbeitnehmern und 373 Arbeitgebervertretern zeigt, dass

fehlerhafte Zeiterfassung kein Einzelfall ist, sondern ein strukturelles

Problem, das viele deutsche Unternehmen betrifft. Die Umfrage wurde im Herbst

2024 durch das Marktforschungsinstitut Consumerfieldwork im Auftrag von TimO -

Time Management Office GmbH, einem etablierten Anbieter für

Zeiterfassungslösungen, durchgeführt.



Die Umfrage zeigt klar: Arbeitszeitbetrug ist keine Randerscheinung. Wie

weitreichend ist das Phänomen, und welche Folgen hat es für Unternehmen? Ein

Blick auf die Zahlen liefert Antworten.





Unternehmen fürchten hohe wirtschaftliche VerlusteLaut der aktuellen TimO-Umfrage zur Arbeitszeiterfassung in Deutschland sorgendie wirtschaftlichen Folgen von Arbeitszeitbetrug in deutschen Unternehmen fürgroße Besorgnis. Mehr als 70 % der befragten Arbeitgeber geben an, finanzielleSchäden durch falsche Zeiterfassung zu befürchten. Dabei schätzt fast einDrittel der Unternehmen, dass die potenziellen Einbußen über 10 % des Umsatzesbetragen könnten. Besonders alarmierend: 10 % der Arbeitgeber glauben, dass dieVerluste bis zu 20 % erreichen könnten, während 7 % sogar von bis zu 30 %ausgehen.Um solchen Risiken vorzubeugen, setzen bereits 80 % der Unternehmen aufdigitale Zeiterfassungssysteme, die Manipulationen erschweren sollen. Dennochbleibt der Umgang mit Arbeitszeitbetrug sensibel: Die meisten Arbeitgeber (65 %)setzen zunächst auf ein klärendes Gespräch mit den Betroffenen, bevor härtereMaßnahmen wie Abmahnungen oder Kündigungen in Betracht gezogen werden.Generation Z nutzt Arbeitszeit dreimal so häufig regelmäßig für Privates70 % der befragten Unternehmen haben bereits Fälle von bewusst falschenArbeitszeitangaben festgestellt. Während sich Arbeitgeber der darausresultierenden Problematik bewusst sind, gehen viele Arbeitnehmer eher gelassenmit der korrekten Erfassung ihrer Arbeitszeit um. Über ein Drittel allerBefragten gibt an, Pausenzeiten nicht immer ordnungsgemäß zu dokumentieren, und38 % haben beobachtet, dass Kollegen ihre Pausen unzulässig verlängern.Besonders auffällig ist das Verhalten der Generation Z: 20 % der jungenArbeitnehmer erledigen oft oder sehr oft private Angelegenheiten während derArbeitszeit- dreimal so häufig wie Mitarbeiter aus anderen Generationen. Die