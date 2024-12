PayPal: Kaufempfehlung – aber das bleibt die größte Kontroverse!

Eine mögliche moderate Verbesserung des Marken-TPV-Wachstums sei seiner Meinung nach im aktuellen Kurs noch nicht berücksichtigt. Das Total Payment Volume (TPV), also der Wert aller durch PayPal-Dienste abgewickelte Transaktionen, ist immer noch eine der wichtigsten Kennzahlen von PayPal.

PayPal mache spürbare Fortschritte beim Turnaround, mit Potenzial für beschleunigtes Transaktionsgewinnwachstum im nächsten Jahr, erklärte die Bank of America in einer neuen Notiz. Analyst Jason Kupferberg schrieb, dass die aktuellen Daten zu den E-Commerce-Ausgaben im Weihnachtsgeschäft "ermutigend" seien.

Kupferberg sagt weiter, dass der Checkout-Button auch im neuen Jahr "wahrscheinlich die größte Kontroverse" für die PayPal-Aktie bleiben werde. Nichtsdestotrotz hat der Analyst die Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel um rund 20 Prozent von 86 auf 103 US-Dollar erhöht.

Bezüglich des zentralen Checkout-Buttons merkte Kupferberg an, dass PayPal in letzter Zeit ein stetiges Wachstum von 6 Prozent beim Gesamtzahlungsvolumen der Marken verzeichnet habe, "und wenn eine Kombination aus einer einfacheren Vergleichbarkeit und einem gesunden Anstieg der E-Commerce-Ausgaben in der Weihnachtszeit diese Kennzahl im vierten Quartal sogar leicht verbessert, glauben wir, dass die Aktien positiv reagieren werden".

Zudem schrieb er, dass die PayPal-Leitung beabsichtige, den Checkout-Button im nächsten Jahr zu verbessern, um die Latenz zu verringern und ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten, was ebenfalls der Aktie zugutekommen könnte.

Weitere potenzielle Katalysatoren seien ein Investorentag im Februar sowie verschiedene positive Trends im Zusammenhang mit der Liquidität, wie die "reichliche" Generierung von freiem Cashflow und die fortgesetzten Aktienrückkäufe. Der Analyst ist außerdem der Ansicht, dass Long-only-Investoren die PayPal-Aktie immer noch untergewichten, sodass eine Chance bestehe, dass sich die Stimmung verbessert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion