Carefamily.io verbindet Sie mit qualifizierten Fachkräften (FOTO)

Bretten (ots) - Der Fachkräftemangel in der Pflegebranche betrifft nur dieUnternehmen, die sich nicht aktiv mit modernen Recruiting-Strategienauseinandersetzen - davon ist Recruiting-Experte Peter Schnepf überzeugt. AlsGründer und Geschäftsführer von Carefamily.io hilft er Pflegeunternehmen dabei,Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu binden. Welche Fehler Pflegebetriebemachen, von welchen Ergebnissen seine Kunden profitieren und welchesübergeordnete Ziel Peter Schnepf verfolgt, erfahren Sie hier.Der Fachkräftemangel in der Pflegebranche hält an - betroffen sind jedoch nichtalle Unternehmen. Weil sich hartnäckige Gerüchte halten, dass der Arbeitsmarktleergefegt sei, haben einige Betriebe die Suche nach neuen Mitarbeitern längstaufgegeben oder gehen ihr eher halbherzig nach. Personalengpässe, Überstundenund unzufriedene Mitarbeiter sind an der Tagesordnung. Auf der anderen Seitestehen Pflegeunternehmen, die eine starke Arbeitgebermarke aufgebaut haben unddiese mit modernen Werbekampagnen in die Sichtbarkeit bringen. Statt verzweifeltnach Mitarbeitern suchen zu müssen, ziehen sie automatisch Bewerbungen vonFachkräften und qualifizierten Quereinsteigern an. "Die Recruiting-Maßnahmenvieler Pflegedienste und -heime sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Gleichzeitighaben sie aber sehr hohe Erwartungen an ihre Bewerber", verrät Peter Schnepf,Geschäftsführer von Carefamily.io. "Doch wer jetzt nicht aktiv wird und aufprofessionelle Hilfe zurückgreift, wird zeitnah von der Konkurrenz überrolltwerden.""Wer sich gute Mitarbeiter wünscht, muss zunächst einmal selbst dazu bereitsein, attraktive Arbeitsbedingungen und lohnende Benefits anzubieten", fährt derRecruiting-Experte fort. Mit Carefamily.io setzt Peter Schnepf genau hier an undunterstützt Pflegeunternehmen bei der Gewinnung und langfristigen Bindung ihrerMitarbeiter. Dank individueller Strategien, digitaler Ansätze und einemtiefgreifenden Branchenwissen gelingt es Peter Schnepf und seinem Team, ihreKunden von der Personalnot zu befreien. Das Rundum-Angebot, das auch denBewerbungsprozess und die Vorqualifizierung von Kandidaten einschließt, ist einGrund dafür, dass viele Pflegeunternehmen auf eine langfristige Zusammenarbeitmit Carefamily.io setzen. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung und über 450erfolgreich abgeschlossenen Kundenprojekten steht die Recruiting-Agentur fürQualität, Expertise und großartige Kundenergebnisse.Digitales Recruiting: Warum moderne Mitarbeitergewinnung im Pflegebereich