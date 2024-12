Das sind die Small-Caps-Knaller von HSBC für 2025

"Es lässt sich nicht beschönigen, dass Zölle und ein starker US-Dollar Abwärtsrisiken darstellen", schreiben die Analysten der Investmentbank in einer aktuellen Mitteilung.

Sie stellen fest, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis bei Aktien aus Schwellenländern im Vergleich zu den entwickelten Märkten "relativ günstig" in puncto Wachstumsdynamik seien.

"Wenn US-Zölle nicht allgemein, sondern vorrangig auf bestimmte Märkte wie das chinesische Festland abzielen, könnten einige Schwellenländer von einer Neuordnung der Handelsströme profitieren", erklärten sie und betonten, dass Indien, Südafrika und Brasilien "vermutlich weniger anfällig für Handelsspannungen" seien.

Zu den Schwellenländern auf der MSCI-Liste zählen Brasilien, China, Griechenland, Indien, Indonesien, Südkorea, Mexiko und Katar.

Das sind die Top-Picks für 2025

HSBC ist äußerst optimistisch für XP Inc. und setzt ein Kursziel von 25 US-Dollar für die Aktie. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 90 rund Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Die brasilianische Investmentplattform bietet eine Reihe von Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilienfons und Pensionsplänen an, wodurch ihre Aktie "stark mit dem Leitzinszyklus in Brasilien korreliert", stellten die Analysten fest.

Die XP-Aktien sind in diesem Jahr um fast 50 Prozent gefallen, was vor allem auf den Beginn des brasilianischen Zinserhöhungszyklus im September zurückzuführen ist.

"Ein Hochzinsumfeld übt Druck auf die Nettomittelzuflüsse aus und markiert zudem eine Verlagerung von Aktien zu festverzinslichen Vermögenswerten, die für Vermögensverwalter wie XP typischerweise geringere Renditen abwerfen", schreiben die HSBC-Analysten.

Sie bleiben aber optimistisch für XP, da das Unternehmen "weiterhin eine robuste Ertragsentwicklung zeigt" und sein Gewinn pro Aktie (EPS) in den Jahren 2022 und 2024 eine geschätzte durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12 Prozent aufweist.

In Mexiko setzt HSBC auf den Baustoffkonzern Cemex, trotz Bedenken hinsichtlich der Nachfrage nach seinen Produkten und der politischen Risiken unter der Trump-Regierung.

Sie weisen darauf hin, dass mögliche Importzölle gegenüber anderen Ländern "wahrscheinlich dem US-Geschäft von Cemex zugutekommen" würden, das nach Schätzung der Analysten im Jahr 2025 35 Prozent des EBITDA des Unternehmens ausmachen werde.

Cemex-Aktien wurden zum Zeitpunkt der Mitteilung mit dem 4,6-fachen des Enterprise Value im Verhältnis zum geschätzten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EV/EBITDA) für 2025 gehandelt, so die Analysten - ein Abschlag von 35 % gegenüber dem historischen 10-Jahres-Durchschnitt von 7. Die Enterprise Value ist der Gesamtwert eines Unternehmens. Sie berechnet sich aus der Marktkapitalisierung plus Schulden abzüglich liquider Mittel.

"Angesichts der starken Preissetzungsmacht und der Abhängigkeit vom US-Infrastruktursektor sehen wir erhebliches Potenzial für eine Neubewertung, da die makroökonomischen Sorgen in Mexiko nachlassen", kommentieren die HSBC-Analysten.

HSBC hat für Cemex ein Kursziel von 9 US-Dollar festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von rund 62,2 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 7,534EUR auf Stuttgart (13. Dezember 2024, 13:30 Uhr) gehandelt.