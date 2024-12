Jugendliche achten beim Online-Shopping zunehmend auf Nachhaltigkeit / Postbank Jugend-Digitalstudie 2024 (FOTO)

vonHS schrieb 09.12.24, 06:23

Scalable Capital dockt bei der Deutschen Bank an – und startet eine eigene "Börse" schreibt heute morgen FINANZ-SZENE (kostenpflichtig):



https://finanz-szene.de/fintech/scalable-capital-dockt-bei-der-deutschen-bank-an-und-startet-eigene-boerse/



„Es ist alles ein bisschen verworren. Darum schwenken wir erst einmal anderthalb Monate zurück. "Scalable Capital soll an Vollbank-Lizenz arbeiten", verkündete Mitte Oktober unser Partner-Medium "Finance Forward". Woraufhin noch am selben Morgen die Aktie der Baader Bank (das ist der bestehende Bankpartner von Scalable Capital) einen veritablen Crash hinlegte. Weil, klar, sich die Frage stellte: Wenn Scalable demnächst selbst eine Bank ist, wofür braucht der Münchner Neobroker dann überhaupt noch einen Bankpartner? Die (vermeintliche) Antwort lieferte Baader drei Tage später per EQS-Meldung selbst: "Baader Bank und Scalable Capital vereinbaren mehrjährige Kooperation", hieß es plötzlich. Wobei allerdings offen blieb: Was für eine Kooperation soll das sein? Und hätte (wenn es um die schon bestehende Kooperation geht) nicht eigentlich von "verlängern" statt von "vereinbaren" die Rede sein müssen? Jedenfalls: Anderthalb Monate später nimmt die Geschichte nun unvermittelt eine scheinbar komplett neue Wendung. Laut Recherchen von "Finanz-Szene" und "Finance Forward" will Scalable Capital nämlich (und jetzt kommt's!) bei der Deutschen Bank andocken. Und als wäre das nicht schon für sich genommen eine Kracher-News, steht das Fintech-Unicorn laut unseren Informationen zudem, kurz vor dem Go-Live einer eigenen "Börse". Name: EIX. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Was heißt das alles für Baader (und für Scalables bisherigen Börsen-Partner Gettex)? Was ist jetzt mit Scalables Banklizenz? Und wie und warum ist plötzlich die Deutsche Bank im Spiel?„