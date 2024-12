Altech Advanced Materials: Strategische Neuausrichtung und Vorstandswechsel!

Die Altech Advanced Materials AG hat kürzlich bedeutende Veränderungen im Vorstand sowie strategische Entwicklungen in ihren Geschäftsbereichen bekannt gegeben. Die Vorstandsbestellungen von Uwe Ahrens und Hansjörg Plaggemars wurden bis zum 31. Dezember 2025 verlängert, während Iggy Tan, der derzeitige CEO und Managing Director der Altech Batteries Ltd., sein Amt zum 31. Dezember 2024 niederlegen wird. Tan bleibt jedoch in Verbindung mit den Projekten Silumina Anodes und CERENERGY, für die er maßgeblich verantwortlich war. Der Aufsichtsrat dankte ihm für seinen Einsatz und die Weiterentwicklung dieser Projekte.

Altech Advanced Materials AG, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist eine Holdinggesellschaft, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen fokussiert sich auf den Markt der Festkörperbatterien, insbesondere mit der CERENERGY-Technologie, die auf Natriumchlorid basiert und als umweltfreundliche Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien gilt. Ein weiteres wichtiges Projekt ist die Entwicklung von Silumina Anodes, einem innovativen Anodenmaterial, das die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien steigern soll.