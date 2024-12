Forschungsschiff 'Polarstern II' wird in Wismar gebaut

H-mann schrieb gestern 16:26

Vorsicht ist besser als Nachsicht aber deine Sicht ist zu pessimistisch. Du redest als ob alles an den Aktionären vorbei gewirtschaftet wird.



Bei Elevator hat der Konzern eine stattliche Summe kassiert und ohne diese Summe gäbe es heute TK nicht. Auch ist man mit 15% weiterhin an Elevator investiert und durch die gut laufenden Geschäfte dort steigt der Wert des Anteils stetig.



Wenn es tkMS und Nucera gut geht und dort neue Geschäfte abgewickelt werden und die Bücher für die nächsten 10 Jahre voll sind und alle möglichen Firmen und auch der Staat mit einsteigen will, dann sind das keine negativen Vorzeichen sondern erhöhen den Wert eines Unternehmens.



Auch wenn man sich vom tkMS verabschieden möchte, macht es deiner Meinung nach kein Unterschied ob man das Geschäft für 1 Milliarde oder für 4 Milliarden veräußert? Und wirkt sich das nicht auf den Kurs aus?



Marinesparte wird den U-Boot Auftrag bekommen. Aufgrund der heute beschlossenen Deal mit Lockheed Martin mit dem Verteidigungsausschuss geht man auch zu 100% davon aus dass man auch den Fregattenauftrag bekommen wird, da nur tkms eine Fregatte bauen kann die mit dem Waffensystem von Lockheed Martin einsetzen kann. Auch wird ein Polarstern Forschungsschiff Auftrag (800 Millionen Euro) an tkms vergeben werden, da nur tkms als einziger Erfahrung hat solche Schiffe zu bauen.



Der Indien Deal verzögert sich nur etwas weil die Inder sich von der Antriebstechnologie überzeugen wollen was TK einbaut. Bei TK kam das zu Verwunderung da diese Technologie seit Jahren erfolgreich im Einsatz ist. Die einzige Konkurrenz der spanischen Gesellschaft hat noch kein funktionierendes Antriebssystem vorzeigen können. Daher bin ich auch hier sehr zuversichtlich.



Bitte nicht alles schlecht reden in einer Zeit wo jedes Signal den Kurs beeinflussen kann. Bei Nucera wo ich auch investiert bin haben die Pessimisten jetzt erlebt wie es laufen kann. Viele LV sind seit 2 Tagen verbraten worden.