Deutschland Unternehmen pessimistisch wie selten

Köln (ots) -



- Nur 14 Prozent der Firmen rechnet im Jahr 2025 mit Verbesserung der

Konjunktur, 32 Prozent erwarten Verschlechtung der wirtschaftlichen Lage

- Deutschland-Chef Frank Liebold: "Wir erwarten rund 25 Prozent mehr Insolvenzen

im Jahr 2025."



Bei Deutschlands Unternehmen schwindet die Hoffnung auf bessere Zeiten: Nur 14

Prozent der Firmen rechnet im Jahr 2025 mit einer Verbesserung der Konjunktur.

Mit weitreichenden Folgen für die deutsche Wirtschaft. "Wir erwarten rund 25

Prozent mehr Insolvenzen im Jahr 2025", sagt Frank Liebold, Country Director

Deutschland beim internationalen Kreditversicherer Atradius. 32 Prozent der

befragten Unternehmen erwarten eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage

und rund 54 Prozent rechnen mit keiner Veränderung. Das ist das Ergebnis einer

Umfrage von Atradius unter mehr als 470 Unternehmen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Entsprechend negativ ist auch die Einschätzung zum Insolvenzrisiko. Knapp 30Prozent der befragten Unternehmen schätzt die Gefahr einer Pleite in ihrerBranche als hoch ein. Unverändert beurteilen 53 Prozent der Unternehmen dieInsolvenzlage und lediglich 17 Prozent sehen nur ein geringes Insolvenzrisiko inihrem Sektor. Angesichts dieser Aussichten haben die befragten Unternehmenbereits Maßnahmen ergriffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. So haben 81 Prozentder Unternehmen ihre Kosten und 75 Prozent ihre Prozesse optimiert. 39 Prozentpassten bislang bereits ihre Preise an. Zu den weiteren Maßnahmen zählen unteranderem die Stärkung der Liquidität sowie die Optimierung desForderungsmanagements.Maßnahmen, die von zahlreichen Unternehmen bereits im Laufe des Jahres 2024angestoßen wurden, verhindern konnten sie allerdings viele Pleiten nicht. DieZahl der Firmenpleiten stieg laut Creditreform im Jahr 2024 auf rund 22.400Fälle (2023: 18.020 Unternehmensinsolvenzen). "Zahlreiche Firmen, insbesondereZombie-Unternehmen, die nur dank großzügiger Corona-Kredite überlebten und nachwie vor schlecht aufgestellt sind, beginnen nun zu fallen", sagt Frank Liebold,der davon ausgeht, dass solche Unternehmen in den nächsten ein bis zwei Jahrenvom Markt verschwunden sein werden. Fortsetzen wird sich nach seinen Worten dieKrise der Baubranche sowie der Automobilindustrie sowie in den energieintensivenBranchen wie Stahl, Papier oder Chemie. "Es wird weder ein kurzfristiges Endeder Bauflaute geben noch eine kurzfristige Lösung für die kriselndeAutomobilbranche", glaubt Frank Liebold. Das Risiko einer Deindustrialisierungin Deutschland hält er für real. "Wenn die Produktion in Deutschland schwindet,