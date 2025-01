XRP und Bitcoin treiben die Krypto-Rallye voran

Eine Analyse von CoinDesk hob hervor, dass hohe Handelsvolumina an den südkoreanischen Börsen oft als Vorbote für Preisbewegungen mit Aufwärtstendenz gelten. Diese Dynamik hat XRP erneut in den Fokus der Anleger gerückt.

Bitcoin auf Startbahn

Marktprognosen zeichnen auch ein optimistisches Bild für Bitcoin. Experten erwarten, dass Bitcoin bis Ende 2025 ein Kursziel von 185.000 US-Dollar erreichen könnte.

Diese Erwartungen stützen sich nicht nur auf die historische Preisentwicklung nach einem Bitcoin-Halving, sondern auch auf die zunehmende Akzeptanz von Kryptowährungen durch institutionelle Investoren und nationale Regierungen.

Altcoins im Aufwind

Auch andere Kryptowährungen profitieren von der positiven Stimmung. Cardano (ADA), Solana (SOL) und Chainlink (LINK) konnten Zuwächse von bis zu 8 Prozent verzeichnen. Memecoins wie Dogecoin (DOGE) und Shiba Inu (SHIB) stiegen ebenfalls um 5 Prozent.

Steno Research prognostiziert einen deutlichen Anstieg des Total Value Locked (TVL) in dezentralen Anwendungen (DeFi) auf 300 Milliarden US-Dollar. Dies könnte Altcoins weiter in den Fokus rücken, insbesondere wenn neue ETFs für Kryptowährungen in den USA eingeführt werden.

Südkorea als Indikator für Marktbewegungen

Südkorea spielt eine zentrale Rolle bei der aktuellen Marktdynamik. Historisch gesehen haben Handelsvolumina an den südkoreanischen Börsen oft globale Preisbewegungen beeinflusst. Upbit, eine der führenden Plattformen des Landes, meldete allein für XRP ein Handelsvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar. Diese Aktivitäten sind ein klarer Hinweis darauf, dass Anleger auf weiter steigende Preise setzen.

Institutionelle Akzeptanz auf dem Vormarsch

Führende Analysehäuser wie Galaxy Research und QCP Capital prognostizieren eine massive Zunahme institutioneller Investitionen in Kryptowährungen. Mindestens fünf börsennotierte Unternehmen und fünf Länder könnten Bitcoin bis Ende 2025 in ihre Portfolios aufnehmen. Diese Entwicklung könnte nicht nur die Nachfrage steigern, sondern auch die Marktdominanz von Bitcoin weiter festigen.

Volatilität sinkt: Bitcoin wird zum Mainstream

Die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin durch institutionelle Anleger hat zu einer deutlichen Abnahme der Volatilität geführt. Experten weisen darauf hin, dass Bitcoin zunehmend mit traditionellen Märkten wie dem S&P 500 korreliert, was seine Position als Mainstream-Asset stärkt.

"Eine sinkende Volatilität macht Bitcoin zu einem attraktiven Diversifikationsinstrument für traditionelle Portfolios", erklärte Augustine Fan, Head of Insights bei Sofa.

Altcoins vor Bitcoin?

Während Bitcoin weiterhin die dominierende Kraft bleibt, könnte die Marktdynamik zugunsten der Altcoins kippen. Steno Research prognostiziert einen Rückgang der Bitcoin-Marktdominanz von derzeit 56,6 Prozent auf etwa 45 Prozent.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

