Meta ernennt Joel Kaplan: Strategiewechsel für bessere Beziehungen zu Trump?

Meta Platforms, die Muttergesellschaft von Facebook, hat Joel Kaplan zum neuen Chief Global Affairs Officer ernannt. Kaplan, der zuvor als Vice President of Policy tätig war und Erfahrungen als stellvertretender Stabschef von George W. Bush hat, tritt die Nachfolge von Nick Clegg an, der das Unternehmen nach sieben Jahren verlässt. Clegg war maßgeblich an der Bewältigung von Krisen wie dem Cambridge-Analytica-Skandal und der Regulierung von Wahlkampfinhalten beteiligt. Kaplan wird nun die Strategie von Meta in einem zunehmend herausfordernden politischen Umfeld leiten, insbesondere in Bezug auf die Beziehungen zur Republikanischen Partei und zu Donald Trump.

Die Ernennung von Kaplan erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Meta versucht, das angespannte Verhältnis zu Trump zu verbessern. Trump hatte Facebook während seines Wahlkampfs als "Feind des Volkes" bezeichnet und war nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 für zwei Jahre von der Plattform verbannt worden. Die Republikaner haben wiederholt behauptet, dass konservative Ansichten auf Facebook unterdrückt würden. Kaplan, der enge Verbindungen zu republikanischen Kreisen pflegt, könnte eine Schlüsselrolle dabei spielen, diese Spannungen zu entschärfen und die Kommunikation zwischen Meta und der politischen Landschaft zu verbessern.