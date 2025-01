Berenberg senkt Ziel für Hornbach Holding auf 94 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hornbach Holding von 100 auf 94 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Nach den kurz vor Weihnachten veröffentlichten schwachen Zahlen für das dritte Geschäftsquartal habe er die Gewinnerwartungen für den Baumarktkonzern reduziert, Analyst Benjamin Thielmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei der Abschied des Finanzchefs eine negative Überraschung. Die positive Anlage-Story bleibe aber intakt. So biete der jüngste Kursrückgang eine gute Gelegenheit, da die Gewinnentwicklung des Unternehmens in den kommenden Quartalen wieder anziehen könnte./mis/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2025 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben