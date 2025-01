Sascha Drache verrät, ob es allein geht oder eine professionelle Begleitung der bessere Weg ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Langenfeld (ots) - Steuern sparen und das Vermögen absichern - inzwischen tragensich nicht mehr allein die Superreichen, sondern auch viele Mittelständler mitdem Gedanken an eine Stiftung. Wenn es an die Umsetzung geht, stellt sichallerdings bald die Frage, ob eine rechtliche und steuerliche Beratung zwingenderforderlich ist. Kann sich der Gründer die Kosten für die Beraterstunden sparenoder ist der Verzicht auf eine professionelle Unterstützung mit erheblichenRisiken verbunden?Während sich die gesetzlichen Voraussetzungen für die Gründung kaum verändern,scheint sich der Zugang zur Stiftung in Zeiten künstlicher Intelligenz immermehr zu vereinfachen. KI-gestützte Tools können selbst komplexe Dokumente wieSatzungen automatisch generieren. Sie bieten zudem die Möglichkeit, rechtlicheVorlagen individuell anzupassen, steuerliche Berechnungen durchzuführen undverschiedene Szenarien für die Vermögensverwaltung zu simulieren. Dabeiverspricht die moderne Technologie nicht nur Schnelligkeit, sondern auchKosteneffizienz und Präzision - Qualitäten, die den gesamten Gründungsprozesserheblich erleichtern würden. Ist die professionelle Betreuung in SachenStiftungsgründung damit obsolet geworden? "Unsere Erfahrungen mit automatisierterstellten Satzungen zeigen sehr deutlich, dass die KI-Tools schnell an ihreGrenzen stoßen, wenn es um das Verständnis für die Komplexität, die Feinheitenund Nuancen einer Stiftung geht, die ihre Ziele am Ende auch wirklich erreichensoll. Wer bei der Gründung einer Stiftung allein auf künstliche Intelligenzvertraut, wird es später mit Problemen zu tun haben, die ihm im Augenblick derGründung noch gar nicht in den Sinn kommen", sagt Sascha Drache, Experte imBereich Stiftungsberatung und Stiftungsmanagement"Eine kompetente Begleitung während der Gründungsphase schafft nicht nurRechtssicherheit, sondern sorgt vor allem für eine bewegliche und zukunftsfähigeKonstruktion", fügt Sascha Drache hinzu. Der Stiftungsexperte und Buchautorbeschäftigt sich seit mehr als 17 Jahren mit dem Stiftungsrecht und zählt aufdiesem Fachgebiet zu den führenden Spezialisten in Deutschland. Dabeikonzentriert sich der deutsche "Stiftungspapst" mit seiner Tätigkeit aufmittelständische Unternehmen, die durch eine nachhaltige Senkung der SteuerlastVermögen aufbauen und absichern können. Im Folgenden hat er zusammengefasst,warum eine Stiftungsgründung im Alleingang nur schwer zu bewerkstelligen ist.Die Stiftungsgründung erfordert eine überlegte VorgehensweiseIn Deutschland steht die Möglichkeit zur Stiftungsgründung sowohl natürlichenPersonen ab 18 Jahren als auch juristischen Personen offen - auch bestehende