HashKey erhält von irischer Zentralbank Genehmigung für VASP-Registrierung

Umtausch zwischen virtuellen Vermögenswerten und Fiat-Währungen

Austausch zwischen einer oder mehreren Formen von virtuellen Vermögenswerten

Übertragung von virtuellen Vermögenswerten, d. h. Durchführung einer Transaktion im Namen einer anderen Person, bei der ein virtueller Vermögenswert von einem virtuellen Vermögenswert oder einem Konto auf ein anderes übertragen wird

Dienstleistungen als Depotbank für Wallets

Ben El-Baz, Managing Director von HashKey Global, sagte: „Der Erhalt der VASP-Registrierung durch die irische Zentralbank ist ein wichtiger Meilenstein für die Expansion des globalen Börsengeschäfts von HashKey. Sie unterstreicht unser konsequentes Engagement für Compliance, Sicherheit und Vertrauensbildung. Wir freuen uns, eine neue Niederlassung in der EU zu gründen, die uns einen Schritt näher an die MiCA-Vorschriften heranbringt und unsere Mission vorantreibt, verantwortungsvolle Innovationen im Bereich der digitalen Vermögenswerte voranzutreiben."

Bevor die HashKey Group die VASP-Zulassung in Irland erhielt, hatte sie bereits Lizenzen in Hongkong, Singapur, Japan und auf den Bermudas erhalten und sich damit als zuverlässiger globaler Marktführer in der Branche der virtuellen Vermögenswerte positioniert. HashKey Europe Limited ist bei der irischen Zentralbank nur zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung registriert und wird von dieser dahingehend überwacht.

Die HashKey Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, das nachhaltige Wachstum der virtuellen Wirtschaft zu unterstützen, indem sie die Einhaltung der internationalen Vorschriften sicherstellt, Mehrwertdienste anbietet und das Vertrauen in das Ökosystem fördert.

Informationen zur HashKey Group

Die HashKey Group ist eine führende Finanzdienstleistungsgruppe für digitale Vermögenswerte in Asien mit weltweiten Niederlassungen in Regionen wie Hongkong, Singapur, Japan und Bermuda. Seit 2018 hat die HashKey Group ein globales Web3-Ökosystem innerhalb eines hochgradig konformen regulatorischen Rahmens aufgebaut, darunter HashKey Exchange, eine lizenzierte Börse für virtuelle Vermögenswerte, die von der SFC in Hongkong reguliert wird, HashKey Global, die führende globale Börse für digitale Vermögenswerte, HashKey Capital, ein globaler Vermögensverwalter, der ausschließlich in Blockchain-Technologie und digitale Vermögenswerte investiert, HashKey OTC, der konforme außerbörsliche Handelszweig der HashKey Group, HashKey Cloud, ein führender Anbieter von globaler Web3-Infrastruktur, und HashKey Tokenisation, ein Anbieter von Tokenisierungsdienstleistungen.

Die HashKey Group verfügt auch über ein umfangreiches On-Chain-Ökosystem, da sie die Ethereum Layer 2, HashKey Chain, entwickelt und den HashKey-Plattform-Token HSK gelistet hat. Die HashKey Group ist bestrebt, die Massenanwendung der Blockchain-Technologie voranzutreiben, mit dem Ziel, vertrauenswürdige und zugängliche digitale Vermögensdienstleistungen für eine Milliarde Nutzerinnen und Nutzer weltweit anzubieten.

