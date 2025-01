78 Prozent der deutschen Verbraucher wünschen sich Einkaufserlebnis mit generativer KI (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Berlin (ots) -- 59 Prozent der Verbraucher in Deutschland nutzen statt herkömmlichenSuchmaschinen mittlerweile Gen AI Chatbots für die Produktsuche - eindeutlicher Anstieg gegenüber 23 Prozent im Jahr 2023- Mehr als zwei Drittel der Gen Z und der Millennials hierzulande wünschen sichhochgradig personalisierte Inhalte und Produktempfehlungen mithilfe von Gen AI- Werbung auf Websites oder in Apps von Einzelhändlern erreicht in Deutschland63 Prozent der Verbraucher - in sozialen Medien sind es nur 57 Prozent- Verbraucher kehren Marken oder Einzelhändlern vor allem aufgrund einesschlechten Kundenerlebnisses oder wegen Nachhaltigkeitsüberlegungen den RückenGenerative KI (Gen AI) verändert das Einkaufsverhalten der Kunden: 78 Prozentder Verbraucher in Deutschland wünschen sich, dass die Technologie in ihrEinkaufserlebnis integriert ist (weltweit: 71 Prozent). Der Trend liegt vorallem in der Vorliebe der Generation Z und der Millennials für hochgradigpersonalisierte, nahtlose digitale Erlebnisse begründet. Das geht aus demConsumer Trends Report 2025 des Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/)Research Institute, " What Matters to Today's Consumer (https://www.capgemini.com/de-de/wp-content/uploads/sites/8/2025/01/Final-Web-Version-Report-Consumer-Trends-2025.pdf) ", hervor. Die Studie zeigt außerdem, wie technologischeInnovationen, veränderte finanzielle Prioritäten und ein zunehmendesNachhaltigkeitsbewusstsein das Verbraucherverhalten beeinflussen.International sind 46 Prozent der Verbraucher von den Auswirkungen von Gen AIauf ihr Online-Shopping-Erlebnis begeistert, drei Viertel sind offen fürEmpfehlungen durch generative KI (Vorjahr: 63 Prozent). Bei der Recherche nachProdukten oder Dienstleistungen setzen mittlerweile 59 Prozent der Verbraucherin Deutschland auf Gen AI Chatbots und nicht mehr auf herkömmliche Suchmaschinen(weltweit: 58 Prozent). Dabei erwarten 69 Prozent der Kunden hierzulande, dassGen AI Chatbots Online-Suchmaschinen, Social-Media-Plattformen undEinzelhandelswebsites durchsuchen und plattformübergreifend Produktempfehlungenaussprechen (weltweit: 68 Prozent).Weltweit betrachten sieben von zehn Unternehmen der Konsumgüter- undEinzelhandelsbranche Gen AI als Technologie mit erheblichemTransformationspotenzial [1], ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. DieStudie zeigt allerdings auch, dass die Investitionen in die Technologie zwarsteigen, die Nutzung von Gen AI aber hinter den Erwartungen zurückbleibt.Verbraucher sind mit der Technologie weniger zufrieden als im letzten Jahr (37Prozent im Jahr 2024 gegenüber 41 Prozent im Vorjahr). Damit unterstreicht die