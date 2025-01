So schafft Hansea Invest gemeinsam mit FinEstHub neue Chancen für Anleger und Investoren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Sicher und unkompliziert in renditestarke Immobilienprojekteinvestieren - ein Traum, den Stephan Gerlach mit seinem Angebot wahr werdenlässt. Mit der Hanseatischen Invest eG ermöglicht er Investoren eineKapitalanlage, die sich flexibel an ihre Bedürfnisse anpasst. Dank einer festenVerzinsung von sieben Prozent, einem einfachen Investitionsprozess und einerMindesthaltedauer von nur einem Jahr bietet Hansea Invest Anlegern einenunkomplizierten Einstieg und eine attraktive Möglichkeit, Kapital zu veranlagen.Hier erfahren Sie, wie Hansea Invest in Zusammenarbeit mit FinEstHub neueChancen für Anleger und Investoren schafft.Wer entspannt in die Zukunft blicken möchte, muss frühzeitig Verantwortung fürdie eigene Rente und den langfristigen Vermögensaufbau übernehmen. Eine dersichersten und renditestärksten Optionen dafür stellt die Investition inImmobilien dar. Doch gleichzeitig sind der Erwerb und die Verwaltung vonImmobilien für Laien oft kompliziert und zeitintensiv. Hinzu kommt: DieFinanzierung stellt derzeit für viele Käufer ein großes Hindernis dar. "Diegestiegenen Zinsen haben die Kapitalanforderungen für Projekte deutlichverteuert", erklärt Stephan Gerlach von der Hanseatischen Invest eG. "VieleProjektentwickler wurden von der Situation überrascht, insbesondere in denBereichen Neubau und Gewerbeimmobilien kam es zu Insolvenzen. ZusätzlicheAuflagen und höhere Eigenkapitalanforderungen machen es aktuell schwer, beiattraktiven Gelegenheiten schnell zuzugreifen.""Auf der anderen Seite bieten die gestiegenen Zinsen auch Chancen, da derzeitweniger Wettbewerb herrscht", fährt der Experte fort. "Dennoch hält die aktuelleSituation viele Menschen davon ab, den Weg des Vermögensaufbaus über Immobilienzu gehen. Dabei ist der Einstieg in renditestarke Immobilienprojekte eigentlichganz einfach - zumindest mit dem richtigen Ansprechpartner." Hansea Investermöglicht Investoren eine Kapitalanlage mit einer festen Verzinsung von siebenProzent und einer Mindesthaltedauer von nur einem Jahr. Der einfacheInvestitionsprozess passt sich jederzeit flexibel an die Bedürfnisse der Anlegeran. Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette der Bestandsoptimierung und desVermögensaufbaus abzudecken.Das Konzept von Hansea Invest"Als Tochterunternehmen der Gerlach Immobilien Gruppe bieten wir Anlegern dieMöglichkeit, durch den Erwerb von Anteilen an unseren Immobilienprojekten eineattraktive Rendite von sieben Prozent zu erzielen", berichtet Stephan Gerlach."Gleichzeitig tragen wir mit der effizienten Entwicklung von Bestandsobjektenzur Bewältigung des Wohnraumengpasses und der Klimawende bei." Die