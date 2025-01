Boehringer Ingelheim erneut als globaler Top-Arbeitgeber ausgezeichnet - Unternehmen punktet bei individueller Karriereentwicklung (FOTO)

Ingelheim (ots) -



- In Deutschland gehört Boehringer damit zu den Top 20-Arbeitgebern (von

insgesamt 163 teilnehmenden Unternehmen)

- Anhaltend hohe Punktzahlen für individuelle Karriereplanung: Boehringer

unterstützt in vielfältiger Weise die Mitarbeitenden bei ihrer beruflichen und

persönlichen Entwicklung

- Überdurchschnittliche Ergebnisse in den Bereichen Führung sowie

Karrierepraktiken, Lernen, Arbeitsumfeld und Wohlbefinden



Zum fünften Mal in Folge hat das Top-Employers-Institute Boehringer Ingelheim

als"Globalen Top-Arbeitgeber" ausgezeichnet. Boehringer ist eines von 17

Unternehmen weltweit, das diese Auszeichnung erhält.







ein außergewöhnliches Arbeitsumfeld engagiert, in dem die berufliche Entwicklung

und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden im Vordergrund stehen. Umfassende

Angebote zur Weiterbildung von allen Mitarbeitenden einschließlich der

Führungskräfte spielen dabei eine wesentliche Rolle.



Die Arbeitgeberangebote von Boehringer schneiden kontinuierlich gut ab in den

Kategorien "Steer" (dt. Steuerung) und "Develop" (dt. Entwicklung). Die

unternehmensinterne "Leadership Academy" fördert die Entwicklung von

Führungskräften, da diese für ein positives und fruchtbares Arbeitsumfeld

maßgeblich sind. Das ist eines von vielen Beispielen dafür, wie Boehringer

Ingelheim seine Mitarbeitenden - ob in einer Führungsrolle oder nicht - dabei

unterstützt, sich weiterzuentwickeln. Die Academy trägt dazu bei, ein

gemeinsames Führungsverständnis zu schaffen, und bietet gezielte Trainings für

unterschiedliche Führungsrollen an. Unabhängig davon, ob sie zum ersten Mal eine

Führungsrolle übernehmen oder bereits leitende Angestellte sind, stehen allen

Führungskräften maßgeschneiderte Schulungen zur Verfügung.



"Unsere Unternehmenskultur ist stark an den Menschen ausgerichtet.

Führungskräfte haben einen großen Einfluss - sowohl auf die Erfahrungen und

Leistungen auf individueller Ebene, als auch darauf, wie wir in Teams und im

Gesamtunternehmen unsere Ziele erreichen. Unsere Angebote helfen, mit Erfolg die

Rolle einer Führungskraft, eines Mentor oder eines Experte einzunehmen, die man

anstrebt", sagt Christjan Knudsen, Leiter Human Resources Deutschland bei

Boehringer Ingelheim. "Gute Führung bedeutet, die Mitarbeitenden zu ermutigen,

ihren eigenen Karriereweg zu entwickeln und die Balance zu finden, die ihre

Ziele und ihr Wohlbefinden unterstützt."



Den eigenen Weg entwickeln - im Beruf und im Privatleben



Die Lernangebote von Boehringer zeigen, wie das Unternehmen das Versprechen an





