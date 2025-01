"US-Flagge auf dem Planeten Mars hissen": Trump schickt Space-Aktien gen Himmel

Dieses Programm könnte jedoch laut MarketWatch Kosten von bis zu 100 Milliarden US-Dollar verursachen – ein Betrag, der das Zehnfache der bisherigen Ausgaben von SpaceX übersteigt. Alternativ könnte Trump auf kommerzielle Lösungen setzen, indem er Dienstleistungen und Technologien von privaten Anbietern wie SpaceX bezieht. Dieses Modell hat sich bereits bei Transporten zur Internationalen Raumstation bewährt.

Trumps Optimismus in Bezug auf die amerikanische Weltraumforschung hat am Dienstag eine Reihe von Weltraumaktien haussieren lassen, darunter die Aktien des Weltraumforschungsunternehmens Intuitive Machines, das im vergangenen Jahr Geschichte schrieb, als sein Lander Odysseus als erstes kommerzielles Raumschiff erfolgreich auf der Mondoberfläche landete – beendeten den Handel am Dienstag mit einem Plus von 23,9 Prozent.

Die Aktien des Weltraumstartunternehmens Rocket Lab schlossen mit einem Plus von 30,3 Prozent, während Titel des weltraumgestützten Breitbandunternehmens AST SpaceMobile um 11,2 Prozent stieg. Redwire-Aktien stiegen ebenfalls stark an und haussierten um 51,4 Prozent, nachdem Redwire die Übernahme von Edge Autonomy angekündigt hatte. Titel des Erdbeobachtungsunternehmens Planet Labs PBC stiegen um 22,3 Prozent und die Aktie von Momentus kletterte um 24,7 Prozent. Die Aktien des Weltraumtourismusunternehmens Virgin Galactic beendeten die Sitzung am Dienstag mit einem Plus von 6,6 Prozent. Montag waren die US-Börsen geschlossen gewesen.

SpaceX im Mittelpunkt?

SpaceX könnte Trumps bevorzugter Partner werden, da das Unternehmen bereits im Jahr 2026 eine erste Mission zum Mars plant. Im vergangenen Jahr führte SpaceX 140 Starts durch – mehr als die Hälfte aller globalen Raketenstarts. Zudem ernannte Trump den Unternehmer Jared Isaacman, bekannt für seinen historischen Weltraumspaziergang 2024, zum NASA-Leiter, was die kommerzielle Raumfahrt weiter stärken könnte.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion