Siemens Energy - Aktie im Rampenlicht - 22.01.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Siemens Energy einen Gewinn von +54,57 % verbuchen.

Mit einer Performance von +9,85 % konnte die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,77 % geändert.

Die Rekordjagd der Aktien von Siemens Energy hat am Mittwoch nach einigen Tagen Pause neuen Schwung bekommen. Der Kurs schoss um 9,4 Prozent nach oben, was am Markt mit Fantasie für den globalen Ausbau von Rechenzentren begründet wurde. Bis zu …

Nach einem Tag Pause hat der Dax am Mittwoch an die jüngste Rekordjagd angeknüpft. Der deutsche Leitindex erklomm die fünfte Höchstmarke in sechs Börsentagen. Gegen Mittag ging es um gut ein Prozent auf 21.280 Punkte nach oben. Damit steht für das …