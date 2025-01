Bauder eröffnet neues Werk für Flüssigkunststoff in Landsberg (FOTO)

Landsberg (Halle) (ots) - Neue Produktionsanlage für BauderLIQUITEC in Betrieb



- Werksneubau mit hochmodernen Forschungslaboren

- Investition von rund 12,5 Mio. Euro

- Konsequenter Nachhaltigkeitsansatz in der Produktion



Ein bedeutender Meilenstein für die Paul Bauder GmbH & Co. KG: Mit der

feierlichen Einweihung seines neuen Werks in Landsberg stärkt das Stuttgarter

Familienunternehmen seine Produktionskapazitäten und setzt zugleich ein klares

Signal für Wachstum und Innovation. Rund 12,5 Millionen Euro wurden in die neue

Anlage investiert, die speziell für die Herstellung des Flüssigkunststoffs

BauderLIQUITEC konzipiert wurde und auch Raum für modernste Forschungs- und

Entwicklungsarbeit umfasst. Dabei wurde ein ganzheitlicher Ansatz für eine

bestmögliche Ökobilanz des Produktionsprozesses verfolgt.







das neue Werk in Landsberg im Saalekreis feierlich eröffnet. Neben Mark Bauder,

einem der drei Bauder Geschäftsführer, nahmen auch Tobias Halfpap, Bürgermeister

der Stadt Landsberg, sowie Sabine Faulstich, Dezernentin für Kreisentwicklung im

Landkreis Saalekreis, an der Eröffnungszeremonie teil und durchschnitten

symbolisch das Band.



"Wir freuen uns sehr, heute hier in Landsberg ein hochmodernes Produktionswerk

für unseren Flüssigkunststoff BauderLIQUITEC zu eröffnen! Diese neue Anlage

ermöglicht es uns, der gestiegenen Nachfrage im Markt gerecht zu werden und

unser Produkt nach ganz Europa zu liefern", erklärt Mark Bauder. "Uns war schon

früh in der Produktentwicklung klar: BauderLIQUITEC hat Zukunft, darin wollen

wir investieren. Und das Feedback von den Baustellen gibt uns Recht: Unser

Flüssigkunststoff überzeugt durch seine einfache Handhabung, er ist

einkomponentig und lösemittelfrei und wird nicht als Gefahrstoff eingestuft.

Eingesetzt wird das Produkt, um Details auf dem Flachdach zeitsparend und

kostengünstig abzudichten. BauderLIQUITEC erfüllt die hohen

Nachhaltigkeitsstandards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

(DGNB) und des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG). Zudem riecht er auch

noch richtig gut! So ein Allroundtalent hat also ein solches Vorzeigewerk

verdient."



Auch Sabine Faulstich begrüßt die Eröffnung des neuen Werkes im Saalekreis:"Die

Eröffnung des neuen Flüssigkunststoffwerks in Landsberg ist ein bedeutender

Schritt für unsere Region. Er macht deutlich, dass der Wirtschaftsstandort

Saalekreis ideale Voraussetzungen für Unternehmen bietet und unterstreicht unser Seite 2 ► Seite 1 von 3





