Deutsch-französisches Panzerprojekt nimmt weitere Hürde

Die Aussagen von Jan48 , mit RM sei man "Kriegsgewinnler" , aber "Geld stnkt nicht" und von @Bravemann , Ruestungsaktien sind eine "heisse Wette" auf den brodelnden Ost-West Konflikt ( auf dessen Zuspitzung man gewinnheischend wettet ) .... sind was ganz anderes als Dein Mistgabel-Szenario .Solche Aussagen lassen durchaus die Schlussfolgerung zu : Wenn russische Ruestungsunternehmen börsengelistet wären , wäre es spannend und legitim , auch mit denen richtig Kohle zu machen ???"Rheinmetall Wikipedia " , der Abschnitt "zweiter Weltkrieg" liest sich auch sehr aufschlussreich .Aber jeder darf und soll natuerlich selbst entscheiden , womit er Geld verdienen will . Ich schrieb nur meine Meinung , will hier aber keinen Polit-Thread draus machen und lass Euch mit Eurem Gluecksbringer in Ruhe .