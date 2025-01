1,5 Milliarden Schmuggelzigaretten - großer Ermittlungserfolg des Zolls / BVTE fordert verlässliche Steuerpolitik zur Bekämpfung des illegalen Tabakhandels

Berlin (ots) - Das Zollfahndungsamt Hannover hat gemeinsam mit Zollfahndern aus

Belgien und den Niederlanden den Einfuhrschmuggel von 1,5 Mrd. unversteuerten

Zigaretten in 150 Containern mit einem Steuerschaden von 550. Mio. Euro

ermittelt. Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse

(BVTE) gratuliert den beteiligten Ermittlern zu diesem beeindrucken Schlag gegen

die organisierte Kriminalität. Der Verband warnt zugleich davor, den

internationalen Zigarettenschmuggel durch überzogene Erhöhungen der Tabaksteuer

zusätzlich zu befeuern.



"Wir danken den beteiligten Beamten der Zollfahndung für ihre erfolgreichen

Ermittlungen zur Eindämmung des illegalen Tabakhandels", erklärt

BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke: "Der Finanzminister freut sich über den

vereitelten Steuerschaden, die organisierte Kriminalität wird geschwächt und der

legale, regulierte Tabakmarkt in Deutschland und der EU gestärkt."





Der Konsum von illegalen, unversteuerten Zigaretten in Deutschland und der EUwird maßgeblich von der Tabakbesteuerung beeinflusst. So war in Frankreich undIrland nach massiven Steuererhöhungen in den vergangenen Jahren zuletzt nahezujede Dritte gerauchte Zigarette geschmuggelt, unversteuert und teilweise auchgefälscht. Mit einem Anteil am Gesamtmarkt von 33 bzw. 28 Prozent sind diesebeiden Länder Spitzenreiter in der EU.[i] Die Hannoveraner Zollfahndung gehtdavon aus, dass die ermittelten Schmuggelzigaretten in verschiedenenEU-Mitgliedstaaten vertrieben wurden."Preis-Schocks aufgrund überzogener Steuererhöhungen treiben Verbraucher in dieFänge krimineller Zigarettenschmuggler", warnt BVTE-Hauptgeschäftsführer JanMücke: "Die verlässliche Tabakbesteuerung mit maßvollen Erhöhungen muss die neueBundesregierung beibehalten." Eine erneute Zunahme des illegalen Marktes mitkostengünstigen Schmuggelzigaretten bleibe auch für Deutschland aufgrund derPreissensibilität der Verbraucher ein Risiko. Legale Grenzeinkäufe für denEigenbedarf haben bei Zigarettenkonsumenten in den letzten Jahren wiederzugenommen. Nach den vom Marktforschungsinstitut Ipsos erhobenenAbfalluntersuchungen in Müllsortieranlagen und auf der Straße beträgt der Anteilder Zigarettenschachteln ohne deutsche Steuerbanderole für das Jahr 2024 19,8%.Jede fünfte Zigarette wurde nicht in Deutschland versteuert. Damit bewegt sichDeutschland wieder auf dem Vor-Corona-Niveau (2019: 19,1%).Zugleich weist der Verband darauf hin, dass neben dem Zigarettenschmuggel dieillegale Einfuhr von unversteuerten und nicht-verkehrsfähigenEinweg-E-Zigaretten ein neues, wachsendes Betätigungsfeld der organisiertenKriminalität darstellt. Erste Ermittlungserfolge der Behörden mitBeschlagnahmungen großer Mengen illegaler "Vapes" auch in regulärenVerkaufsstellen weisen auf ein breite Durchdringung des Marktes hin. "IllegaleEinweg-E-Zigaretten schaden dem Staatshaushalt, gefährden die Verbraucher undgelangen zu einfach in die Hände von Jugendlichen", so BVTE-HauptgeschäftsführerJan Mücke: "Diesem Kontrollverlust im E-Zigaretten-Markt müssen Politik,Ordnungs- und Ermittlungsbehörden entschieden entgegentreten."[i] KPMG: Illicit cigarette consumption in Europe. Results for the calendar year2023, 9. September 2024, S. 14, Internet (https://ots.de/HxOkfq)Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123mailto:presse@bvte.dehttp://www.bvte.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/141532/5959950OTS: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse(BVTE)