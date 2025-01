Metavista3D: Revolutionäre 3D-Technologie lässt Aktienkurse explodieren!

Metavista3D, ein kanadisches Unternehmen, hat sich als neuer Akteur im Markt für 3D-Displays etabliert und kürzlich eine bahnbrechende Innovation vorgestellt, die die Aktienkurse des Unternehmens in die Höhe schnellen ließ. Die Technologie von Metavista3D basiert auf der patentierten Super-Multiview-Technologie, die ein brillenfreies 3D-Erlebnis mit verbesserter Tiefenwahrnehmung ermöglicht. Diese Technik, die auch in der Apple Vision Anwendung findet, nutzt das Prinzip der Autostereoskopie, das bereits von Unternehmen wie Nintendo und LG vor über einem Jahrzehnt populär gemacht wurde.

Auf der CES 2025 in Las Vegas präsentierte Metavista3D seine KI-unterstützten 3D-Displays, die nicht nur für den Unterhaltungsektor, sondern auch für die Automobilindustrie von Bedeutung sind. Das Unternehmen arbeitet an Lösungen, die herkömmliche physische Spiegel durch digitale Systeme mit 3D-Tiefenwahrnehmung ersetzen sollen, um den „toten Winkel“ zu eliminieren. Diese Technologie könnte das Fahrerlebnis erheblich verbessern und die Sicherheit erhöhen. Eine Kooperation mit der deutschen Incari GmbH, die mit Volkswagen in Verbindung steht, wurde bereits angekündigt.