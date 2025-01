Starbucks übertrifft Erwartungen – Doch große Herausforderungen bleiben!

Starbucks hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 die Erwartungen der Analysten übertroffen, sieht sich jedoch weiterhin mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Der Nettogewinn belief sich auf 780,8 Millionen US-Dollar (69 Cent pro Aktie), was zwar einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,02 Milliarden US-Dollar darstellt, jedoch leicht über den Analystenschätzungen von 67 Cent pro Aktie liegt. Der Umsatz blieb mit 9,4 Milliarden US-Dollar stabil und übertraf die Konsensprognose von 9,31 Milliarden US-Dollar.

Ein besorgniserregender Aspekt ist der Rückgang der Same Store Sales um 4 Prozent, der insbesondere in den USA mit einem Rückgang der Kundenfrequenz um 8 Prozent stark ausgeprägt ist. Dieser Rückgang fiel jedoch geringer aus als die von Experten prognostizierten 5,5 Prozent. Auch international musste Starbucks einen Rückgang von 4 Prozent hinnehmen, wobei der Umsatz in China, dem zweitwichtigsten Markt, um 6 Prozent sank.