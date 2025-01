Jefferies belässt Microsoft auf 'Buy' - Ziel 550 Dollar

Sal-Paradise schrieb 22.01.25, 08:14

Im Kern ist all das irrelevant. Warum? Weil niemand in den USA tatsächlich auf die Idee käme ihre Cashcows künstlich zu beschneiden, während sie sich ja wünschen, dass diese Unternehmen weltweit so viel Raum wie nur möglich einnehmen, um ihnen jährlich fantastische Steuern zu generieren. Was hier in Europa an Einschränkungen eventuell durchgesetzt werden könnte, ist in den USA nicht so einfach, vor allem nicht, wenn du viele Milliarden und die besten Anwälte hast, die für Geld zu finden sind. In den USA jemanden vorzuwerfen, er wäre zu erfolgreich, ist aus deren eigentlicher Philosophie heraus betrachtet recht absurd.



Was ist denn die letzten Jahrzehnte tatsächlich durchgesetzt worden? In meinen Augen wirkt das alles wie künstlich generierte Beruhigungspillen nach außen, um den Schein so gut wie möglich zu wahren und am langen Ende gibt`s dann eben diverse "Strafzahlungen", womit das Thema dann in der Regel erledigt ist.