Investment-Experte Eugen Zimbelmann verrät, wie er es heute aufbauen würde (FOTO)

München (ots) - Wer ein hoch dotiertes Immobilien-Portfolio in Dubai aufbauen

will, steht vor einer vielversprechenden, aber ebenso anspruchsvollen Aufgabe -

mit den richtigen Strategien ist sie aber nahezu immer zu bewältigen. Worauf

also kommt es dabei wirklich an und wie sollte man vorgehen, um mögliche Risiken

zu minimieren?



Investoren, die ein Immobilien-Portfolio in Millionenwert zusammenstellen

möchten, haben in der Regel bereits bewiesen, dass sie wirtschaftlich

erfolgreich handeln können - sei es durch den Aufbau eines eigenen Unternehmens,

durch langjährige Investmenterfahrung oder durch allgemeine Verantwortung für

ein großes Vermögen. Doch auch bei Immobilieninvestitionen gilt: Erfolg entsteht

einzig und allein durch ein solides Fundament. Eine genaue Marktanalyse, die

Entwicklung passender Strategien und der richtige Umgang mit Kosten und Ausgaben

entscheiden demnach über den Ausgang eines solchen Vorhabens. "Letztendlich

steigt die Fallhöhe proportional zur Größe des Portfolios - wer unvorbereitet

handelt, riskiert also empfindliche Verluste", mahnt Eugen Zimbelmann von Dubai

Finanz.







orientieren kann - eines davon habe ich auf meinem Erfolgsweg selbst

erarbeitet", fügt der Immobilienexperte hinzu. "Am Ende liegt es natürlich an

jedem selbst, ob er entsprechende Strategien umsetzt. Wer das tut, nimmt aber in

jedem Fall eine wertvolle Abkürzung und spart sich teure Fehler." Als erfahrener

Investor, Gutachter und Finanzierungsspezialist hilft Eugen Zimbelmann heute den

unterschiedlichsten Investoren dabei, die für sie besten

finden und sie zu finanzieren. Wie der Profi von Dubai Finanz beim Aufbau eines

entsprechenden Portfolios vorgehen würde, verrät er anhand des folgenden

7-Schritte-Plans.



Schritt 1: Marktanalyse und Strategiefindung



Der erste Schritt zum Aufbau eines erfolgreichen Portfolios ist eine

detaillierte Marktanalyse: In Dubai bietet das Land Department hierbei eine hohe

Datentransparenz - Kaufpreise und Mietrenditen sind öffentlich einsehbar. So

lassen sich all diese Daten problemlos aggregieren und historisch analysieren,

um Trends frühzeitig zu erkennen. Darüber hinaus müssen Investoren strategische

Entscheidungen treffen: Welche Objekte passen zur Zielsetzung? Soll das

Portfolio auf spekulative Kurzzeitgewinne oder langfristige Stabilität

ausgerichtet sein? Die Antworten darauf bilden die Grundlage für alle weiteren

Schritte.



Schritt 2: Finanzierungsstrategien und Festlegung des Budgets





