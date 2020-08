Marktidee: Amazon.

Die Aktie von Amazon bewegt sich in einem intakten mittel- und langfristigen Aufwärtstrend. Im März hatte sie einen dynamischen Kursaufschwung erlebt, der sie bis auf ein am 13. Juli verzeichnetes Rekordhoch bei 3.344 US-Dollar befördert hatte. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen sprang der Wert am Freitag über die korrektive Abwärtstrendlinie bis an den Widerstand des letzten Zwischenhochs, wo Gewinnmitnahmen einsetzten.