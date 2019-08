FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben zuversichtlich: Der Dax legte am Montag im frühen Handel um 0,94 Prozent auf 11 671,27 Punkte zu und knüpfte damit an seinen 1,3-prozentigen Gewinn vom Freitag an. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer deutscher Unternehmen repräsentiert, stieg am Montagmorgen um 1,02 Prozent auf 25 070,83 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone rückte um rund 0,8 Prozent vor.

Positive Impulse kamen aus Fernost, wo die wichtigsten Börsen in Japan, China und Hongkong deutlich zulegten. Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets führte die Kursgewinne an den Aktienmärkten vor allem auf die Erholung der Anleiherenditen zurück. Investoren mieden zuletzt Aktien und kauften Anleihen, was stark auf deren Renditen drückte.