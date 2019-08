Der Grund für die jüngste Talfahrt: Vapiano-Vorstandsvorsitzender Cornelius Everke hatte am Sonntag überraschend seinen Rücktritt erklärt. In einer am Sonntagabend veröffentlichten "Mitteilung an die Investoren" heißt es dazu: "Vorstandsvorsitzender Cornelius Everke beabsichtigt, sein Amt als Vorstandsmitglied aus persönlichen Gründen zum 31. August 2019 niederzulegen und den Anstellungsvertrag einvernehmlich zu beenden".

Schon seit längerem steckt Vapiano in der Krise. 2018 machte der Konzern bei einem Umsatz von 372 Millionen Euro einen Verlust von 101 Millionen Euro. Innerhalb eines Jahres verlor die Vapiano-Aktie fast 77 Prozent ihres Wertes. Im Juni 2017 war die Restaurantkette an die Börse gegangen: Der Emissionspreis lag bei 23 Euro je Aktie.

Autor: Ferdinand Hammer