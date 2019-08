Bevor ich Dir die neue Highflyer-Aktie aus Schweden vorstelle, möchte ich ausnahmsweise kurz auf mein Breakout-Trader-Depot eingehen. In dieses Depot kaufe ich nur absolute Highflyer-Aktien. Wenn du mein Video dazu übersehen hast, kannst Du es hier nochmals ansehen ...

Neue Highflyer-Aktie aus Schweden –

Boom-Markt Medizintechnik!



Und nun wie im Video auf meinem YouTube-"Aktien Kanal" am Mittwoch versprochen zur Highflyer-Aktie aus Schweden.

Das Ganze hat einen sehr ernsten Hintergrund: Strahlentherapien. Die kommen bei über der Hälfte aller Krebserkrankungen in Deutschland zum Einsatz. Pro Jahr gibt es (leider) fast 500.000 neue Erkrankungen.

Die Strahlentherapie ist häufig gut wirksam, hat aber auch beträchtliche Nachteile, weil sie auch gesunde Zell-DNA schädigt und so zum Zelltod führen kann. Ziel ist es deshalb eine Strahlentherapie "nach Maß" zu kreieren, die Tumorzellen abtötet, gesundes Gewebe aber schont.

Hier setzt Raysearch an

Genau hier setzt Raysearch mit seiner Software an. Dabei geht es u.a. darum mittels mehrkriterieller Optimierung eine optimale Ausgewogenheit zwischen Bestrahlungsstärke und Gewebeschutz zu finden.

Bei der Entwicklung wirkten viele Wissenschaftler fakultätsübergreifend mit, u.a. auch Prof. Karl-Heinz Küfner, ein Mathematiker am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM in Kaiserslautern.

Die erste Behandlung mit der Software erfolgte bereits vor 10 Jahren. Seither wurde das Produkt stetig weiterentwickelt. Inzwischen verwenden über 2.600 Kliniken in mehr als 65 Ländern RaySearch.

Trotzdem besteht speziell in den USA noch großes Wachstumspotenzial für das Unternehmen.

Aber damit geben sich die Schweden nicht zufrieden: Inzwischen gibt es zusätzlich auch noch RayCare. Damit sollen "die komplexen logistischen Herausforderungen moderner Onkologiekliniken bewältigt" werden.

Das heißt: Die als komplettes IT-System konzipierte Software soll quasi den Workflow bei der Behandlung erleichtern und optimieren. Viele Krebspatienten erhalten ja eine Kombination von Behandlungstypen und RayCare wurde entwickelt, um Strahlentherapie, Chemotherapie und Chirurgie effektiv zu koordinieren. Das dient natürlich auch zur klinischen Ressourcen-Optimierung, sprich: soll für höhere Effizienz in Kliniken sorgen.

Seit 2018 gibt es darüber hinaus noch RayCommand, ein Behandlungskontrollsystem, das als Bindeglied zwischen der Behandlungsmaschine und den Behandlungsplanungs- und Informationssystemen dient.

Hinweispflicht nach §34b WpHG: Die Geldanlage-Report-Redaktion ist in den genannten Wertpapieren / Basiswerten zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels nicht investiert. Es können daher keine Interessenskonflikte vorliegen. Die in diesem Artikel enthaltenen Angaben stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

