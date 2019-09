Tesla – Was ist los mit dem Elektroauto-Pionier?

Lieber Geldanleger,

es gibt Aktien, da ist es vor lauter Informationen und Diskussionen schwierig die Übersicht zu behalten, was eigentlich wichtig für die Kursentwicklung ist – und was nicht. Tesla ist so ein Wert. Höchste Zeit für ein Update!

Es gibt wohl in der "westlichen Welt" keine Aktie, die mehr diskutiert wird als Tesla. Das ist eigentlich erstaunlich, denn was die Marktkapitalisierung betrifft gehört der Elektroauto-Pionier mit derzeit knapp 40 Milliarden US-Dollar sicher nicht zu den richtig großen Titeln am US-Markt.