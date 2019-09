Der IT-Dienstleister rückt in den MDAX vor. Axel Springer macht den Platz frei, was auf das Übernahmeangebot des Finanzinvestors KKR zurückgeht. Weniger als 10% des Berliner Medienkonzerns sind noch im Streubesitz. Während der Wirtschaftskrise vor gut zehn Jahren stürzte das IT-Haus auf 68 Cent ab. Mittlerweile hat sich der Kurs auf 51,70 Euro hochgearbeitet. Ein Plus von 7.800%. Es handelt sich um einen der Top-Performer auf dem Börsenparkett. Cancom meldet Rekordzahlen am laufenden Band. Mitte August hob Vorstandschef Thomas Volk die Jahreserwartung an. Er nannte zwar keine konkreten Zahlen, versprach aber einen „sehr deutlich steigenden Konzernumsatz“. Das Ebitda sieht er ebenfalls mit einer „sehr deutlichen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr“. 2018 kamen 1,4 Milliarden Umsatz und ein Ebitda von 114 Millionen Euro zusammen. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz um 30%, das Ebitda um 21%. Wenn Sie das Wachstum um die Zukäufe bereinigen, so kommt noch immer über 20% des Zuwachses aus eigener Kraft. Cancom läuft auf allen Zylindern. Der Grund: Es begleitet seine Kunden in die digitale Zukunft. Es besteht Nachholbedarf. Für Unternehmen, Organisationen und den öffentlichen Sektor bietet Cancom IT aus einer Hand an. Die fast 4.000 Mitarbeiter tummeln sich in Österreich, Belgien, Großbritannien und den USA. Im Herzen Londons eröffneten die Bayern Ende Juli ihre britische Zentrale mit über 100 Mitarbeitern. Sie sollen die Insel aufrollen. „Wir haben insbesondere im zweiten Quartal von überaus hohen IT-Investitionen unserer Kunden profitiert. Aktuell verbuchen wir in der Gesundheitsbranche und im öffentlichen Sektor deutliches Wachstum. Aber auch in allen anderen Branchen sehen wir aufgrund der Digitalisierung anhaltenden Bedarf in IT zu investieren“, sagt CEO Volk. Die Cloud sorgt für Schubkraft. Die Datenwolke ist eine Cashcow. Mit einem Plus von 38% lag der wiederkehrende Umsatz zum Juni 2019 bei 146 Millionen Euro (Juni 2018: 106 Millionen Euro). Auch Cyber Security ist ein Goldesel. Eine Studie der Researchfirma ISG stufte Cancom auf Platz 2 (von 14 Plätzen) der besten IT-Sicherheitsdienstleister im deutschen Mittelstand. Die Studie sieht Stärken beim Angebotsumfang, den maßgeschneiderten Sicherheitskonzepten und dem in Deutschland betriebenen Security Operations Center. Bewertet wurde nach den zwei Kategorien Angebotsattraktivität und Wettbewerbsstärke. Zusätzlich lobten die Forscher Cancom für die IT-Sicherheits-Arbeiten für Großunternehmen. „Das Geschäftsfeld IT-Sicherheit ist für CANCOM äußerst wichtig, denn hier müssen Kunden ihrem Dienstleister absolutes Vertrauen entgegenbringen. Es entstehen sehr enge Kundenbeziehungen, von denen beide Seiten profitieren können“, so Thomas Volk. KGV 25 (2020). Dividende 1,1%. Fazit: Kaufen Sie den Selbstläufer.