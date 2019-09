NatGas – Mit knapp +14% Gewinn steht der aktuelle NatGas Trade gut im Plus. Auch die Struktur der laufenden Aufwärtsbewegung erfüllt alle Anforderungen einer Impulsbewegung und überschreitet hierbei den wichtigen Widerstand bei $2.53 verlaufend. Wir sehen den Markt im weiteren Verlauf bekanntlich den Bereich von $2.776 - $2.869 anlaufen, bevor es hier zu einer erneuten Gegenbewegung kommt, die NatGas noch einmal in Welle 4 zurück in Richtung $2.53 treiben wird. Übergeordnet gehen wir bekanntlich von deutlich höheren Notierungen im Bereich von $5 aus.