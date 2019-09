Heute endlich ist es so weit – die vermutlich wichtigste Entscheidung einer Notenbank im bisherigen Jahresverlauf, schon weil die Erwartungen an die EZB ziemlich weit auseinander laufen. Wird Draghi seine Nachfolgerin Lagarde vor vollende Tatsachen stellen? Im Vorfeld gibt es viele Warnungen vor einer weiteren Ausweitung der ultralaxen Geldpolitik (holländisches Parlament) – und vielleicht sind die Erwartungen und Hoffnungen der Märkte schlicht zu hoch, weil der Widerstand groß ist vor allem der Vertreter der Nordländer in der EZB. Heute Nacht die nächste Hoffnungs-Rally im Handelskrieg, weil Trump die Anhebung der Zölle (von 10% auf 15%) vom 01.Oktober auf den 15.Oktober verschiebt (wegen des 70.Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China)..

