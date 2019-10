Die aktuelle charttechnische Konstellation bei der Aktie des Chipproduzenten ist mit spannend wohl nur unzureichend beschrieben, denn sie offeriert sowohl Chancen auf der Oberseite als auch auf der Unterseite. Die letzten Handelstage waren zunächst geprägt von dem Versuch der Aktie, ihre 200-Tage-Linie zu verteidigen.

Die Quartalsberichtssaison in den USA nimmt spätestens in der nächsten Woche Fahrt auf, wenn die ersten wichtigen Daten der US-Banken anstehen. Doch auch aus dem Technologiesektor kommen relevante Daten (u.a. IBM am 16.10.). Diese Daten werden die ersten Gradmesser sein. Intel selbst hat seine Q3-Daten für den 24.10. angekündigt. Bis dahin dürfte eine gewisse Nervosität das Handelsgeschehen prägen.

Das aktuelle Chartbild wird unverändert von der imposanten Doppeltopformation im Bereich von 52,5 / 53,0 US-Dollar dominiert. Ausgehend vom zweiten Hoch zog sich die Aktie zurück. Die aktuelle Konsolidierung könnte man in das Korsett einer bullischen Flagge (orange dargestellt) pressen, was wiederum Chancen auf der Oberseite offerieren könnte.

Kurzum: Im besten Fall hält sich die Aktie oberhalb von 50,0 US-Dollar. Solange dieses der Fall ist, besteht die Chance auf einen erneuten Vorstoß in Richtung Doppeltop (53,0 US-Dollar). Auch ein Test der 47,5 US-Dollar wäre noch zu tolerieren, auch wenn dieses die Ausgangsposition nicht unbedingt komfortabler gestalten würde. Sollte es unter die 47,5 US-Dollar gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 53,0 US-Dollar das Chartbild klären.