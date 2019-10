Wirecard – Größerer AR, neuer Partner in China und gutes Q3

Die jüngsten Vorwürfe der mit Wirecard im Dauerclinch liegenden „FT“ zu angeblichen Luftbuchungen in Dubai haben der ohnehin sehr volatilen Aktie des Zahlungsdienstleisters vor wenigen Tagen einen ordentlichen Dämpfer verpasst.

CEO und Großaktionär Markus Braun hat zwar mit der Entscheidung, KPMG als unabhängigen Prüfer sämtliche Vorwürfe der in diesem Streit auch um ihren eigenen Ruf kämpfenden „FT“ zu überprüfen, den Kursabsturz bremsen können. Die Erholung der vergangenen Monate ist aber dahin. Wie wir hören, plant Wirecard aber weitere Maßnahmen, um das an der Börse verlorengegangene Vertrauen zurückzugewinnen. So gibt es angeblich Überlegungen, den bisher nur sechsköpfigen Aufsichtsrat zu vergrößern. Das Gremium steht u.a. auch wegen der angeblich fehlenden Branchenexpertise und dem Streit zweier Aufseherinnen um die Nachfolge des spätestens 2020 aus Altersgründen ausscheidenen AR-Chefs Wulf Matthias in der Kritik.