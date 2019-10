Gestern schien noch alles perfekt zu laufen für die Aktienmärkte: die Wall Street euphorisiert weil die Fed bzw. Jerome Powell versicherte, absehbar nicht mehr die Zinsen anzuheben. Dann die besser als erwartet ausgefallenen Zahlen der US-Tech-Schwergewichte Facebook und Apple - der Leitindex S&P 500 auf neuem Allzeithoch. Aber wie der pure Zufall so spielt: eine Insider-Meldung, wonach Peking nicht sehe, wie man realistisch einen langfristigen Deal mit Trump machen könne (weil der sich an keine Vereinbarung hält) sorgten für neue Verunsicherung in Sachen Handelskrieg. Es wird klar, dass wohl nach der Phase 1 keine Phase 2 mehr geben wird, ergo der Großkonflikt zwischen den USA und China nicht einfach verschwinden wird (was für eine überraschende Erkenntnis!). Technische Indikatoren hatten schon zuvor nahegelegt, dass die Rally keine weitere Luft haben dürfte..

